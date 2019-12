Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstädter Hockeydamen spielen beim Erfurter HC

Nach einer erfolgreichen Feldsaison mit einem 4. Platz der A-Mädchen und einem 3. Platz der weiblichen Jugend A starteten die Hockey-Spielerinnen nun in die Hallensaison, heißt es vom TSV Aufbau Heiligenstadt. Alicia, Hjordis und Marie (A-Mädchen) hatten bereits vor einigen Wochen ihren ersten Spieltag in Dresden. Die erste Partie in der Cotta-Halle gegen den ESV Dresden verlief ausgeglichen und endete leistungsgerecht 1:1. „Im zweiten Spiel fanden die Mädchen besser zusammen, steigerten sich, zeigten schöne Spielzüge und gewannen verdient 3:0 gegen die Spielgemeinschaft des Osternienburger HC und Cöthener HC“, freut sich der Vorstand vom TSV. Wenige Tage später ging es für die A-Mädchen dann nach Osternienburg, um in drei Spielen weitere Punkte zu sammeln.

Cecile und Katharina stiegen in Freiberg in den Ligabetrieb ein. Sie trafen auf den Freiberger HTC und den SV Tresenwald. Der Trainer der Heiligenstädterinnen, Harald Degenhardt-Ehrlich, ist sehr zufrieden mit der Entwicklung seiner Schützlinge: „Alle fünf Sportlerinnen sind Stammspielerinnen des EHC und fügen sich sehr gut in das jeweilige Team ein. Die Teilnahme an den Trainingseinheiten der Thüringenauswahl in Erfurt und Jena hat sich ausgezahlt.“ Katharina und Marie seien bereits Nachwuchstrainerinnen und suchten jetzt noch neun- bis zehnjährige Kinder für ihr Team. Eine Kontaktaufnahme sei über die Homepage des TSV möglich.

Aber nicht nur im Hockey gab es etwas zu feiern. Jetzt gab es die Erstauflage eines vereinsinternen Fußballfestes in der Heiligenstädter Dreifelderhalle. „Bei den sieben teilnehmenden Mannschaften standen vor allem Spaß und Freude unterm Hallendach an erster Stelle“, sagt Vereinschef Matthias Bollwahn. Am Ende des Turnieres stand das Trainerteam um Philipp Althaus als umjubelter Sieger fest. Die Teilnahme von zwei Elternmannschaften (der F- und G-Jugend) vervollständigte das Teilnehmerfeld des vereinsinternen Turnieres. Zwei Nachwuchsspiele der Aufbau F-Jugend und der Bambinis rundeten das Fest ab.