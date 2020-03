Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstädter Kicker besitzen Videoanalyse auf Top-Niveau

Ab sofort können sich die Fußballtrainer des SC Heiligenstadt (SCH) eines neuen modernen Analysemittels bedienen. Mit dem Video-System „Coaching Eye“ wird den sportlich Verantwortlichen die Möglichkeit gegeben, Trainingseinheiten und Spiele, die auf dem Kunstrasenplatz durchgeführt werden, zu filmen und anschließend auszuwerten – bei Bedarf sogar noch während der Ball rollt.

Dazu wird eine kleine Kamera in einer speziellen Halterung an einem Flutlichtmast blitzschnell hochgezogen. Die Kamera kann dann aus der Vogelperspektive dank der Weitwinkelfunktion das komplette Spielfeld aufnehmen, so dass ständig alle Akteure und deren Aktionen zu sehen sind – nicht nur die der eigenen Mannschaft, sondern auch die des Gegners. „Davon profitieren nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer“, erklärt Erfinder Michael Kadel, der das Projekt liebevoll „mein Baby“ nennt.

Kadel, der die A-Lizenz besitzt und die U-15-Landesauswahl von Baden-Württemberg betreut, stellte das System vor. Da störte auch der Wintereinbruch samt einiger Schneeflocken nicht. Schon gar nicht Kadel, der während seiner Ausführungen ohnehin gefühlt in jeder Sekunde auf Betriebstemperatur war.

Das Analysetool, das „in einer Minute aufgebaut“ werden könne, helfe den Übungsleitern, sie könnten beim Studium nun „alles sehen“. Verschiebt die eigene Viererkette richtig? Stimmen die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen? Und wie konsequent läuft das Gegenpressing ab? Die Heiligenstädter Trainer sind nun in der Lage, im Detail zu erkennen und weiterzugeben, woran noch gearbeitet werden muss und was richtig rund gelaufen ist.

Und das sei – nicht nur im Jugendbereich – extrem wichtig. Schließlich könne das System auch „eine Waffe“ sein – und das auch für die eigenen Akteure. „Zeigt man seinen Spielern nur die negativen Szenen, werden diese es irgendwann hassen“, warnt Kadel. Wichtig sei deshalb, seinen Jungs auch positive Aktionen zu zeigen: „Ein schönes Tor, ein tolles Umschaltspiel, das finden die toll.“ Mit dem System arbeiten schon längst nicht mehr nur deutsche hochrangige Vereine und Nachwuchs-Leistungszentren, sondern auch ausländische Klubs.

SCH-Präsident Thadäus König freute sich über nun „gute Voraussetzungen für gute Fußball-Arbeit“. Die Entwicklung auch im Sport gehe immer mehr hin zur Digitalisierung: „Man sieht ja, wie analytisch der Fußball geworden ist.“ Das sei mit seiner aktiven Zeit nicht mehr zu vergleichen: „Als ich früher in der A-Jugend gespielt habe, haben wir noch mit Libero gespielt.“

Der Kurstadt-Klub ist der erste im Eichsfeld, der mit dem „Coaching Eye“ arbeitet. „Wir wollen es hier so profihaft wie möglich haben“, erklärte Fußball-Abteilungsleiter Marc Werner die (in ihrer Höhe nicht bezifferte) Investition, die sich naturgemäß auf dem Platz schon bald auszahlen soll.

Werner bedankte sich bei Katharina Günther vom Autohaus Günther, das gemeinsam mit dem Taxiunternehmen Senge das „Coaching Eye“-System für den SCH sponserte. „Wir wollen, dass die Heiligenstädter Trainer mit sehr gutem Equipment arbeiten können und auch die Jugend gefördert wird“, erklärte Günther.

Trainer begrüßen neues System

Die Trainer des SC Heiligenstadt sehen den neuen Analysemöglichkeiten positiv entgegen. „Das ist auf jeden Fall hilfreich“, bestätigt Ronny Löwentraut, Trainer der ersten Mannschaft, die in der Verbandsliga um Punkte spielt. Den Akteuren nicht nur verbal, sondern jetzt auch visuell Unterstützung geben zu können, sei „überragend“.

A-Jugend-Coach Mario Lamczyk bewertet die neuen Möglichkeiten, beispielsweise auch das Analysieren eigener und gegnerischer Standards, als „coole Sache“. Und diese stärke im Zweifelsfall sogar das Standing des Trainers. Dieser könne den Spielern nun ganz genau zeigen, ob einer drei Meter zu weit vorne stehe oder – anders als nach eigener Meinung – zu lasch mit nach hinten arbeite. „Da gibt es jetzt keine Diskussionsgrundlage mehr“, betont Erfinder Kadel.

Wichtig, so der Berufsschullehrer, sei jedoch auch, die Spieler nicht zu überfrachten. Zwar seien mit dem „Coaching Eye“ Videoanalysen „auf höchstem europäischem Niveau“ möglich, allerdings gehe es nicht darum, den Fußballern noch einmal Partien oder Einheiten in kompletter Länge vorzuführen: „Pickt man sich zwei, drei, vier entscheidende Szenen heraus, dann hilft das oft viel mehr.“