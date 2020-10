Nach der knappen Niederlage in der Vorwoche zu Hause gegen Suhl/Goldlauter hatte Post-Trainer Jens Friedrich seine Mannschaft im Aufwind gesehen. Nun musste er mit dem Aufsteiger gegen den VfB Mühlhausen einen herben Rückschlag hinnehmen.

Bei der 21:37-Niederlage erhielten die Geraer phasenweise eine Lehrvorführung in Sachen modernen Handball. „Was wir in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, hatte Kreisklasse-Niveau. Unsere Torwurf-Quote war katastrophal. Wir haben Abspielfehler en gros produziert. Nach dieser Leistung muss sich jeder Spieler hinterfragen, ob Thüringenliga für ihn das Richtige ist", kritisierte der arg enttäuschte Post-Trainer Jens Friedrich scharf.

Zehn Minuten hielten die Hausherren die Partie in der Panndorfhalle offen. Bis zum Stand von 4:4 (10.) schien man mithalten zu können. Nur noch drei eigene Treffer bis zur Halbzeit machten dann aber deutlich, wo der Schuh drückt. „Wir haben drei oder vier Konter mit freien Abschlüssen liegen gelassen, dazu noch andere freie Bälle verworfen. Im Training zerreißen fast die Tornetze und im Spiel gelingt nichts. Wir müssen schnell lernen“, mahnte der erfahrene Coach, dessen Team schon zur Halbzeit beim 7:15 mit acht Toren zurücklag.

7:22-Rückstand

Nach Wiederbeginn änderte sich zunächst nichts an der Lage. Es ging genauso weiter. Mit sieben (!) Treffern in Folge enteilten die enorm starken Gäste um den nicht zu stellenden 13-fachen Torschützen Björn Harder auf 7:22 (36.). Zumindest ab da griffen die Postler wieder ins Spielgeschehen ein.

„Kampfgeist und Moral kann man den Spielern nicht absprechen. Körperlich können wir nicht dagegen halten, müssen uns also im Angriff über die Geschwindigkeit unsere Wurfchancen erarbeiten. Aber wenn dann jeder die Verantwortung weiterschiebt, dann funktioniert das nicht“, so Jens Friedrich.

Bis zum 21:37-Endstand blieb die Höhe des Rückstands zumindest konstant. Jetzt folgen erst einmal vier Wochen Pause, bevor Schlusslicht Post SV bei Blau-Weiß Goldbach-Hochheim anzutreten hat. Dann empfängt man mit Aufbau Altenburg einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, ehe man anschließend in Hermsdorf und daheim gegen Ronneburg anzutreten hat. Die Aufgaben werden also nicht leichter. Solch ein Debakel wie gegen Mühlhausen will Trainer Jens Friedrich aber nicht noch einmal erleben.

Post Gera: Hempel, Krumbholz - Dittrich (3), Eschenbach (3), Wesser, Göpel, Schnabel, Altheide (2), Feustel (2), Steppeler (1), Friedrich (3/1), Hobusch (1), Lorber (1), Garbe (5).