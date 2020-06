In Rudolstadt quälen sich seit vielen Jahren Extremläufer über die Strecke des „Getting Tough - The Race“. Im September soll nun erstmals ein Lauf in Oberhof stattfinden.

Herbstliche Premiere des Getting Tough

Das Aufatmen bei Markus Ertelt ist hör- und spürbar: „Wir sind froh, dass wir noch einen Ausweichtermin gefunden haben“, sagt der Mitorganisator des Getting-Tough-Laufes in Oberhof. Die Premiere soll nun am 26. September stattfinden, nachdem der ursprüngliche Termin Mitte August wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Zugleich wurde mit der neuen Terminierung die Anmeldung wieder eröffnet: „Bis Mitte März, als es zum Shutdown kam, hatten sich bereits 800 Läuferinnen und Läufer angemeldet“, so Ertelt. Maximal 2000 können bei dem spektakulären Lauf dabei sein.

Auch nach der Terminverschiebung verspricht Ertelt, dass in den Lauf wie geplant alle Oberhofer Sportstätten einbezogen werden. „Das war uns sehr wichtig“, so der Extremläufer. Ein besonderes Schmankerl werde die Skihalle sein, wenngleich heute noch nicht klar ist, in welchem Umfang die Sommer-Trainingsstätte für die Langlauf- und Biathlon-Weltelite genutzt werden wird. „Das werden wir erst kurzfristig entscheiden können.“ Und auch wenn es durch die Bauarbeiten diverse Unwägbarkeiten gibt, werde sich an den Streckenlängen – neun und 17 Kilometer – nichts ändern.

Für die Organisatoren, die seit Jahren auch „Getting Tough - The Race“ in Rudolstadt veranstalten, war es wichtig, dass die Premiere in diesem Jahr doch noch stattfindet und nicht auf das kommende Jahr verschoben wird: „Es wäre extrem schade gewesen, wenn wir keinen neuen Termin gefunden hätten“, sagt Ertelt. Wobei die Veranstalter wissen, dass der Lauf im Thüringer Wald gleich ein Erfolg werden muss: „Oberhof wird gleich im ersten Jahr einschlagen“, ist Mitorganisator Michael Kalinowski sicher, der auch weiß, dass die Lauf-Konkurrenz im Herbst nach den vielen Absagen und Verschiebungen im ersten Halbjahr groß ist. Insofern ist man über die neue Terminfindung durchaus glücklich, viel später im Jahr wäre es nicht mehr möglich.

Erfreulich aus wirtschaftlicher Sicht: Das Event wird unter anderem von einer Handvoll Großsponsoren unterstützt, die glimpflich durch die bisherige Corona-Krise gekommen sind. Da auch die Sportler nach dem Ausfall diverser Läufe im In- und Ausland heiß auf Wettkämpfe sind, blicken die Organisatoren trotz aller Schwierigkeiten optimistisch auf den Extremlauf. Auch wenn Markus Ertelt sagt: „Unter welchen konkreten Voraussetzungen wir Ende September in Oberhof starten können, lässt sich vor dem Hintergrund der weiteren politischen Entwicklung rund um die Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie Stand heute nicht mit Bestimmtheit sagen.“