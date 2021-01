Hermsdorfer Handballer bauen eigenen Biathlon-Kurs

Martin Ehm strauchelte. Der Handballer des SV Hermsdorfer bot noch die eine oder andere ungelenke Bewegung dar, um im nächsten Moment den schneebedeckten Garten von Familie Schreck unfreiwillig zu vermessen – und das mit Skiern an seinen Füßen. „Das lag an den Langlaufskiern“, erklärte Ehm nach seinem Sturz auf dem seichten Hang hinter dem Haus der Schrecks in Reichenbach. Dort hatte sein Handball-Kumpel Marvin Schreck kurzerhand einen Biathlon-Kurs errichtet, wo nun die beiden Freunde am vergangenen Sonnabend gegeneinander antraten.

Dass sich Schreck überhaupt die Mühe gemacht hatte, einen solchen Kurs zu bauen, dafür war in gewisser Weise seine Freundin verantwortlich. Seine bessere Hälfe sei ein Biathlon-Fan, sagte Marvin Schreck. „Sie kennt sich da recht gut aus und hat gescherzt, dass sie wahrscheinlich mehr Biathleten als Handballer vom SV Hermsdorf kennt“, sagte der Handballer.

Diese Aussage griff Schreck nun auf, um die Namen seiner SVH-Teamkollegen mit dem Who`s Who der internationalen Biathlon-Szene zu kontrastieren. Seine Namens-Schöpfungen präsentierte er dann in der Whatsapp-Gruppe der Kreuzritter – zur Freude seiner Mitstreiter. Doch damit nicht genug, hatte Schreck doch daraufhin auch noch die Vision von einem eigenen kleinen Kurs im Garten. Der Schnee, der in der Nacht von Freitag auf Sonnabend vom Himmel fiel, kann dann auch getrost als höheres Zeichen interpretiert werden. Ergo: Marvin Schreck musste seine Vision materialisieren.

Am Ende hatte er eine Spur von gut 200 Meter durch das leicht hügelige Areal gezogen. Dazu gesellte sich noch ein kleiner Schießstand, der den Charme eines Jahrmarktes versprühte, da die beiden Handballer mit dem Luftgewehr auf kleine silberne Schweine zielten. „Da hat er sich richtig reingekniet“, resümierte Martin Ehm, der eine leidenschaftlicher Abfahrtsfahrer ist. Allein mit den Langlaufskiern hatte der „Ehminator“ so seine liebe Not.

Und wer gewann? Drei Runden absolvieren die beiden Handballer separat, zweimal mussten sie schießen – einmal stehend, einmal liegend. Am Ende siegte Hausherr Schreck. Heimvorteil und so. Doch beim Schießen war Martin Ehm eine Macht – jeder Schuss saß. „Das war schon eine Herausforderung, mit hohem Puls die Atmung zu koordinieren und das Ziel zu fokussieren. Auch der Kurs als solches war nicht ohne, doch es hat auch Spaß gemacht“, resümierte Ehm.

Ach ja, Marvin Schreck hat bereits die nächste Vision. Er liebäugelt nun damit, im kommenden Winter mit all seinen Teamkollegen bei sich im Garten dem Biathlon zu frönen. Dieser Tage ist dergleichen nicht möglich und so hießen die einzigen Zuschauer am Sonnabend Helene und Hubert – die beiden Schafe der Familie Schreck. Doch die verfolgten das Dargebotene in ihrem Gehege eher beiläufig.