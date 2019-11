Jena. Kreispokal: Der SVH siegt mit 1:0 in Jena und steht damit im Halbfinale.

Hermsdorfs Fußballer weiter im Trend

In den Punktspielen in der Kreisoberliga gelingt Hermsdorfs Fußballern wenig bis fast nichts, dafür trumpft die Mannschaft im Kreispokal auf. Durch den Treffer von Paul Thomas nach 13 Minuten stehen die Holzländer im Kreispokal-Halbfinale. Nach einem Eckball stand Thomas richtig und stocherte den Ball über die Torlinie. Der sportliche Gegner, Kreisligist FC Thüringen Jena II, drückte zwar in der zweiten Halbzeit mächtig auf die Tube, das Tor zum 1:1, das die Verlängerung bedeutet hätte, gelang der Mannschaft von Trainer Falk Adamek nicht.

„Wir freuen uns schon über den Sieg. Es war ein umkämpftes Spiel. Viel länger hätte es nicht dauern dürfen, dann hätten die Jenaer sicherlich irgendwann getroffen“, sagte Hermsdorfs Trainer Daniel Burkhardt nach dem Abpfiff. „Ich bleibe aber dabei, Siege in der Kreisoberliga sind für uns viel wichtiger.“ Für die Hermsdorfer war die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Jena-Ost bereits das vierte Auswärtsspiel in dieser Pokalsaison.

Für das Halbfinale wünscht sich der Verantwortliche ein Heimspiel. Da Burkhardt nicht unbedingt die erste Mannschaft des FC Thüringen Jena als nächsten Gegner haben möchte, bleibt für sein Wunschlos der SV Eintracht Camburg übrig. Für die Spieler des FC Thüringen Jena II endete die Hoffnung vom möglichen vereinsinternen Pokalfinale.