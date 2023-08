Historischer Erfolg: Kolumbien steht im WM-Viertelfinale

Melbourne Kolumbien hat das Achtelfinale bei der WM 2023 mit 1:0 gegen Jamaika gewonnen. Jetzt trifft die Mannschaft um Star Caicedo auf England.

Deutschland-Schreck Kolumbien um Supertalent Linda Caicedo hat erstmals das Viertelfinale einer Fußball-WM erreicht. Die Südamerikanerinnen bezwangen die „Reggae Girlz“ aus Jamaika in einer teils hart geführten Partie in Melbourne mit 1:0 (0:0). Gegner im Kampf um das Halbfinale ist am Samstag (12.30 Uhr MESZ/ZDF) in Sydney Europameister England.

Kolumbiens Rekordnationalspielerin Catalina Usme (51.) knackte mit ihrem Treffer das Bollwerk aus Jamaika. Es war das erste Gegentor für den Außenseiter aus der Karibik, der in der Gruppenphase Brasilien aus dem Turnier gekegelt hatte, bei dem Turnier in Australien und Neuseeland.

Kolumbien bei der WM 2023: Ekstase durch Tor von Usme

Kolumbien hatte vor 27.706 Fans zunächst viel Mühe mit den aggressiv verteidigenden Jamaikanerinnen. Auch das erst 18 Jahre alte „Wunderkind“ Caicedo, Torschützin beim 2:1 gegen Deutschland in der Vorrunde, fand kein Mittel gegen die teils harte Gangart. Schiedsrichterin Kate Jacewicz (Australien) ließ in dieser Phase zu viele Fouls durchgehen, ohne eine Karte zu zeigen.

Direkt nach der Pause versetzte Usme die vielen kolumbianischen Fans auf der Tribüne aber in Ekstase. Die 33-Jährige nahm einen langen Pass technisch stark an und vollendete mit links ins lange Eck. Jamaika musste nun aufmachen, die Folge war endlich eine Partie mit Unterhaltungswert.