Hochspannung bei Skeleton-WM: Grotheer bei Halbzeit Dritter

Der Thüringer Christopher Grotheer belegt nach zwei Rennen Rang drei. Am Freitag folgen die finalen Läufe.

Christian Baude ist nicht nur ein guter Skeleton-Trainer sondern als gebürtiger Thüringer auch Grillmeister. Weil wegen der Corona-Hygiene bei der WM das Essen nur aus der Tüte kommt, schloss das deutsche Team am Mittag einfach einen Elektro-Grill für seine Athleten an die Autobatterie an.