Leverkusen. Serina Riedel katapultiert sich mit einem Sprung über sechs Meter in die Medaillenränge, schafft über 800 m Bestleistung und am Ende Platz zwei

Hochsprung flop, Weitsprung top

In der schmucken und top ausgestatteten Leichtathletikhalle in Leverkusen fanden am vergangenen Wochenende die Deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf statt. Für Serina Riedel (WU 18) vom TSV Zeulenroda eine erneute Herausforderung.

Nach dem tollen Auftritt eine Woche zuvor bei den Titelkämpfen Thüringens war man gespannt was bei der talentierten Leichtathletin noch geht. Schon nach der ersten Disziplin, den 60 m Hürden, hatte man den Eindruck, dass diesmal doch etwas die Spritzigkeit fehlt. Mit 8,87 Sekunden und Rang sechs ging es noch akzeptabel durchs Ziel. Der zweite Wettbewerb war dann Hochsprung. Mit technischen Problemen musste Serina hier Abstriche an ihrem gewohnten Niveau machen. Übersprungene 1,67 m bedeuteten 818 Punkte für die Mehrkampfwertung und schon einen deutlichen Abstand zur führenden Marie Jung vom SSV Ulm. Aber aufgeben gibt es nicht. Mit, im Vergleich zu den Konkurrentinnen, „mehrkampftauglichen“ 12,48 m im Kugelstoßen hat die Zeulenrodaerin Schadensbegrenzung betrieben. Als vierte Disziplin stand dann der Weitsprung im Programm. Nach dem ersten Versuch, ein Sicherheitssprung von 5,46 m, packte die Gymnasiastin im zweiten dann alles aus und sprang auf 6,03 Meter – so weit wie keine andere im Wettbewerb. Und schon war sie in der Gesamtwertung nach vier Wettbewerben in Führung. Es war zwar alles sehr knapp, aber eine Medaille war wieder greifbar. Mit 2:31,78 Minuten über die abschließenden 800 Meter schaffte sie persönliche Hallenbestleistung und wurde mit Fünfkampfbestleistung von 3978 Punkten Deutsche Vizemeisterin. Deutsche Meisterin wurde Marie Dehning (LG Celle-Land) mit 4034 Punkten. Die lange führende Marie Jung belegte mit 3947 Punkten Rang drei.