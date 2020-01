Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Höher als jemals zuvor

Zum letzten Wettkampf des Jahres ging es für die Nachwuchs-Leichtathleten des SV Sömmerda am letzten Adventswochenende ging es noch mal auf Medaillenjagd. In Halle an der Saale gingen, wie schon im letzten Jahr, vier Sömmerdaer Sportlerinnen an den Start.

Als Erste begann Leony Römhild den Wettkampf. Leony, die sich im Laufe des Jahres nach einer längeren Verletzungspause wieder zurück gekämpft hat, ließ mit drei neuen Bestleistungen und einem Kreisrekord alle Mitgereisten strahlen. Im Hochsprung, den sie auf Platz eins beendete, ist Leony jetzt mit 1,62 Metern die einzige Sömmerdaer Sportlerin, die jemals über die 1,60 m springen konnte. Über die 60 m konnte sie sich ebenso auf jetzt 8,78 Sekunden verbessern. Dazu gab es noch eine Bestleistung und einen zweiten Platz über die 60 m Hürden in 9,98 s.

Auch Lea Celine Schleicher und Lena Mickley gingen in der WJU18 an den Start. Beide konnten mit guten 60-Meter-Zeiten ihren Einstand in dieser Altersklasse begehen – Lea in 8,59 s und Lena in 8,83 s. Lea merkte man eine längere Erkältungspause mit Trainingsausfall an. So verwundert es nicht allzu sehr, dass sie diesmal im Weitsprung und über die 200 m nicht an ihre Bestmarken herankommen konnte. Mit jeder weiteren Woche Training dürfte sich das jedoch wieder ändern. Lena erzielte trotz relativ wenig Trainingszeiten mit 4,60 m und Rang vier ein gutes Ergebnis im Weitsprung.

Nina Funke gewann ihren Vorlauf über 60 m sicher in 8,08 s. Im Endlauf stellte Nina in 8,04 s einen neuen Kreisrekord auf und gewann die Konkurrenz. Sie konnte sich gegenüber dem gleichen Wettkampf des Vorjahres um fast zwei Zehntel steigern. Alle vier Sömmerdaerinnen gingen über die 4x200 m an den Start und kamen in einem spannenden Rennen in 1:54,83 min auf dem dritten Platz ins Ziel. Diese Zeit ist ein weiterer Kreisrekord in der U18.

Zum Abschluss des Jahres 2019 zeigten sich die jungen SVS-Sportlerinnen noch einmal sehr konkurrenzfähig und erzielten drei neue Kreisrekorde. Im Januar werden sie versuchen, an diesen guten Wettkampf anzuknüpfen und bei den Landesmeisterschaften bei der Medaillenjagd ein Wörtchen mitzureden.