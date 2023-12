Höhere Liga bedarf höhere Leistungsbereitschaft

Mühlhausen Der FC Union Mühlhausen zieht nach der ersten Halbserie in der Thüringenliga Bilanz

„Der Zug hat(te) keine Bremse“, mit ihrem Aufstiegsmotto startete nach sieben Jahren Landesklasse Neuling FC Union Mühlhausen in das Abenteuer Thüringenliga. Die Euphorie konnten die Mühlhäuser aber nur bis zum dritten Spieltag mitnehmen. Nach einem Sieg und zwei Remis folgte die Vollbremsung durch Staffelfavorit BSG Wismut Gera, die binnen einer Woche im Landespokal (10:1) und in der Liga (6:1) bei ihren beiden Gastspielen im Auestadion den Eisernen zweimal deutlich ihre Grenzen aufzeigten. „Das waren die besten Auftritte eines spielstarken Kontrahenten, gegen den ich im Union-Trikot bisher gespielt hatte“, musste Unions Mittelfeldstratege Toni Jurascheck im September zugeben. Ab da wussten Trainer und Akteure, dass im Thüringer Oberhaus ein stärkerer Gegenwind weht.

Kein Sieg im Derby

Beim Trainerdebüt vom lizenzierten Patrick Krumbholz im Aufsteigerduell gegen den FSV Ohratal drehten die Unioner in den Schlussminuten eine verloren geglaubte Partie in einen 4:3-Auswärtssieg. „Das Match muss ich erstmal verdauen, das ging an die Nerven“, sagte Unions Neu-Coach nach seiner geglückten Premiere. Es folgten eine Reihe von Niederlagen gegen beide Oberliga-Absteiger (Nordhausen, FC An der Fahner Höhe) und Ex- Landesmeister Weida, der punktlose Monat Oktober wurde im Nachgang durch die Spielwertung der eigentlich verlorenen Heimpartie gegen die Spielvereinigung Geratal (2:3) am grünen Tisch für die Mühlhäuser (2:0) geschönt.

Der November brachte die beiden mit Spannung erwarteten Kreisduelle gegen den FSV Preußen Bad Langensalza (1:1) und den 1. FC Eichsfeld (2:2). Die Anhängerschaft der drei Vereine machten die beiden Kreisderbys zu den erhofften Zuschauermagneten, 674 Fans zum Preußen-Duell und 604 Fußballbegeisterte beim Eichsfeld-Gastspiel sorgten auf dem Kunstrasenplatz im Auestadion für prickelnde Fußballatmosphäre. „Das waren meine absoluten Highlights, zu beiden Matches knapp 1300 Fans. Man merkte schon im Vorfeld beider Partien, dass sehr viel über die Spiele gesprochen wurde und das Interesse dementsprechend ist“, blickte Unions Coach auf seine ersten beiden Derbys in Mühlhausen zurück. Die späten Ausgleichstreffer haben aber bei den Kreisstädtern Spuren hinterlassen. „Anstatt der möglichen zwei Siege sind uns durch die späten Gegentore vier Punkte durch die Lappen gegangen, die hätten uns im Klassement gut zu Gesicht gestanden und wir hätten mit 20 Punkten ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen gehabt“, trauert Patrick Krumbholz den vergebenen Chancen nach.

Späte Gegentreffer zeigen Wirkung

Die späten Punktverluste in den Prestigeduellen hingen den Mühlhäusern noch in den Köpfen, anders lässt sich der blutarme Auftritt beim 0:5-Debakel bei den bis dahin in Heimspielen sieglosen FC Schweina-Gumpelstadt nicht erklären. „Mit diesem Negativerlebnis wollten wir nicht in die Winterpause gehen“, begründete Unions Trainer, warum man trotz Wintereinbruch und reihenweiser Spielabsagen alles mobilisierte, um den Platz spielfähig zu bekommen. Das klappte, brachte nach dem 1:3 gegen den besten Aufsteiger SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla nur nicht das erhoffte Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss.

Mit 16 Punkten stehen die Mühlhäuser mitten im Abstiegskampf. Ein Manko der Eisernen sind die vielen Gegentor kurz vor Ultimo und rund um die Halbzeitpause. „Wir haben elf Gegentore in diesen oft entscheidenden Phasen bekommen“, gibt Krumbholz zu bedenken. Keine Partie konnten die Unioner bisher zu Null gestalten. Da muss man im Kampf um den Ligaverbleib mehr Stabilität haben, um auch mal, wenn es offensiv nicht klappt, zu punkten.

Mit viel Hoffnung ins neue Jahr

Den „Landesklasse-Modus“ sollten die Mühlhäuser Spieler in der Rückrunde ablegen. In der Thüringenliga werden leichte Fehler konsequenter bestraft, weil die sportliche Qualität auf der Gegenseite wesentlich höher ist, an jedem Spieltag. Dem müssen die Unioner mit Kampfkraft und Einsatzbereitschaft in allen Matches begegnen. „Wir werden mit dreimal Training in der Woche uns die Grundlagen im physischen Bereich erarbeiten, um konzentrierter bis zum Abpfiff konkurrenzfähig zu sein und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren“, gibt sich Patrick Krumbholz kämpferisch und optimistisch für das kommende Jahr 2024.