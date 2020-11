„Hoffi“ schießt wieder mal die Netze kaputt

Goalgetter: André Hoffmann (links), hier noch für seinen vorherigen Verein FC An der Fahner Höhe am Ball, traf für Union in fünf Einsätzen neunmal.

„Eingebaute Torgarantie“, „kalt wie Hundeschnauze“, „ein echter Torriecher“ – es gibt unzählige Fußballfloskeln, die die Gefährlichkeit eines Stürmers beschreiben. Auf André Hoffmann treffen sie alle zu. Für den 27-Jährigen stehen in 136 Einsätzen für fünf Vereine 127 Treffer zu Buche. An sich schon eine beeindruckende Quote von fast einem Tor pro Spiel, die er jedoch in dieser Saison fast verdoppelt: Für den Kreisoberligisten FC Union Erfurt hat er bis zur coronabedingten Saisonunterbrechung in fünf Einsätzen neunmal getroffen. Die Quote von 1,80 Toren pro Partie katapultierte ihn hinter Jiri Brabenec (SV Blau-Weiß Lipprechterode/7 Spiele, 13 Tore/1,86) thüringenweit auf den zweiten Platz.