Holzthaleben rüstet für die Rückrunde auf

Kreisligist FSV Holzthaleben rüstet sich weiter für die Rückrunde. Und die Verantwortlichen scheinen Ernst zu machen. Neben Robin Strohmeyer kommen weitere Spieler vom Fußball-Verbandsligisten Eintracht Sondershausen. Andreas Hohbein und Marius Heidl streifen ab sofort das Trikot des Kreisligisten über.

Hohbein spielte in den vergangenen zwei Jahren in der A-Junioren-Verbandsliga für Eintracht. Heidl machte in diesem Jahr seine ersten Versuche im Sondershäuser Männerbereich. Neun Mal war das – sieben Mal in der Kreisliga bei der dritten Mannschaft und zwei Mal in der Landesklasse bei der Zweiten.

Doch damit nicht genug beim FSV Holzthaleben. Mit Leon Stange kommt ein 20 Jahre alter Schlussmann hinzu, der auch als Feldspieler zum Einsatz kommen kann. In der Hinrunde kam er zu einem Spiel über 90 Minuten für Deuna und zwei Teileinsätzen für den Spitzenreiter der Kreisoberliga Eichsfeld/Unstrut-Hainich.