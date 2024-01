Horn und Voigt für Staffeln beim Biathlon-Weltcup in Oberhof nominiert

Oberhof Die Staffeln der Männer und der Frauen beenden den Biathlon-Weltcup in Oberhof. Für die deutschen Teams gehen zwei Thüringer an den Start.

Zwei Thüringer sind für die deutschen Staffeln zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof nominiert worden. Bei den Männern geht Philipp Horn als Schlussläufer nach einer starken Laufleistung in der Verfolgung auf die Strecke. Gemeinsam mit Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath kämpft er am Sonntag ab 11.30 Uhr um eine Platzierung auf dem Treppchen. Dabei müssen sie sich unter anderem gegen die starken Norweger durchsetzen, die mit Endre Strömsheim, Sturla Holm Laegreid, Tarjei und Johannes Thingnes Bö in Bestbesetzung an den Start gehen.

Der Thüringer Philipp Horn kämpft mit der deutschen Staffel gegen die Top-Besetzung der Norweger. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Vanessa Voigt wird trotz ihres Sturzes im Verfolgungsrennen und anschließenden Schmerzen am Steißbein als Startläuferin für die deutsche Frauenstaffel eingesetzt. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Franziska Preuß komplettieren das Quartett. Startschuss für das letzte Weltcup-Rennen am Rennsteig fällt am Sonntag um 14.25 Uhr. Erwartet werden erneut 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.