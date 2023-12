Erfurt In der Handball-Oberliga Thüringen der Frauen siegt die HSG Ilm-Kreis 39:18 und rückt in der Tabelle vor

In der Handball-Oberliga der Frauen siegte die HSG Ilm-Kreis bei den Erfurter Wölfen am Moskauer Platz in Erfurt deutlich mit 39:18 (18:7) und stieß so an den Gisperslebenerinnen und Ziegelheim vorbei auf Rang drei der Tabelle vor.

In Erfurt lag das Frieß-Team nur einmal hinten, beim 1:0 der Wölfe nach 33 Sekunden. Es folgten in sieben Minuten sieben Tore der HSG-Damen in Folge (1:7), die sich dann bis zur Pause auf elf Tore schon entscheidend zum 7:18 absetzten. Nach Wiederbeginn konnte schnell auf 9:25 (40.) und nach drei Geißler-Treffern mühelos auf 20 Treffer Vorsprung ausgebaut (17:37/56.) erden. Nur die 40 wurde knapp verfehlt. Die Wölfinnen „verkürzten“ noch auf 18:39. Johanna Hübenthal mit neun Toren sowie Ronya Kummer (7/2) waren die erfolgreichsten Werferinnen der HSG.