HSV Apolda locker eine Runde weiter

Die Sensation blieb aus: Der HSV Apolda gewinnt das Viertelfinalspiel im Thüringer Landespokal gegen den SV Wutha-Farnroda standesgemäß mit 27:17 (16:7). Der Verbandsligist konnte sich erwartungsgemäß nur selten gegen den drei Klassen höher spielenden Gast durchsetzen und geriet gleich zu Beginn mächtig unter die Räder: Nach elf Minuten stand es 8:0 für die Apoldaer – und das Spiel war praktisch entschieden.

„Für uns kam es vor allem darauf an, in der Woche vor dem Spiel die Spannung hoch zu halten“, sagt Präsident und Interimscoach Patrick Schatz. Aber klar, keiner zweifelte daran, dass die Apoldaer vor ihrer samstäglichen Weihnachtsfeier den Sprung in die nächste Runde schaffen. „Wir sind mit Respekt zum Gegner gefahren, aber natürlich waren wir dem Gastgeber spielerisch überlegen“, so Schatz weiter, der auch einräumt, dass „wir uns sicherlich kein Bein herausgerissen haben“. Mit noch mehr Konzentration wäre vermutlich ein noch deutlicheres Ergebnis herausgekommen.

Doch die Gäste beließen es bei dem Zehn-Tore-Erfolg, zumal sie auch nicht mit voller Kapelle in den Westen Thüringens fuhren: „Bei uns hat beispielsweise eine komplette Rückraumreihe gefehlt“, so Schatz. Und es zeigte sich, dass das kein Fehler war, man dennoch recht locker über die Hürde im Wartburgkreis sprang.

Bemerkenswert: Bei den Apoldaern spielte mit Tim Strzala ein gerade mal 16-Jähriger mit. „Er ist eines unserer größten Talente“, schätzt der Präsident ein. Strzala, der dank einer Förderlizenz des Thüringer Handball-Verbandes in diesem Alter überhaupt bei Pflichtspielen im THV-Bereich spielen darf, habe seine Sache „ganz ordentlich“ (Schatz) gemacht. Und sowohl die HSV-Offiziellen als auch der junge Mann selbst, für den der Einsatz bei den Männern eine Premiere war, konnte sich über drei Treffer freuen. Erfolgreichster Werfer beim HSV war Igor Ilievski mit acht Toren.

Nach Ligakonkurrent HSV Bad Blankenburg und Thüringenligist HSG Werratal ist Apolda nun die dritte Mannschaft, die den Sprung ins Halbfinale schaffte. Im vierten Viertelfinalspiel stehen sich Suhl und der HBV Jena gegenüber. Einen Lieblingsgegner für das Halbfinale hat Schatz dabei nicht: „Das ist egal. Wir nehmen, was kommt.“