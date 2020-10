HSV Apolda siegt auch ohne Feuerwerk

Nicht gerade ein Feuerwerk brannten die Apoldaer Handballer am vergangenen Samstagabend gegen den Tabellenletzten aus Plauen ab: 21 Tore in 60 Minuten sind wahrlich kein Ruhmesblatt. Aber dem Gastgeber wird es egal gewesen sein: 21:15 gegen den HC Einheit Plauen gewonnen und damit in die einstelligen Tabellenregionen der Mitteldeutschen Oberliga vorgestoßen.

Dabei kamen die Akteure von Trainer Patrick Schatz nur schwer in die Partie: In den ersten 20 Minuten rannten die Glockenstädter mehrfach einem Rückstand gegen den bislang sieglosen Kontrahenten hinterher. Doch danach ging ein Ruck durch die Mannschaft: Der HSV glich aus und drehte das Spiel, nachdem man einen 5:0-Lauf auf das Parkett legte und zur Halbzeit mit 9:6 führte. Nun endlich wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gegen den personell geschwächten Tabellenletzten gerecht, zogen Anfang der zweiten Halbzeit noch deutlich davon. Zumal die Plauener eine Disqualifikation sowie einige Zeitstrafen verkraften mussten. Und so führten die Apoldaer zwischenzeitlich mit 17:9 (46.) und bescherten dem Trainer einen eher ruhigen Abend. Allerdings mus man sich die Frage gefallen lassen, warum man gegen den angeschlagenen Kontrahenten nicht etwas für das Torkonto tat: So erzielten gerade einmal sechs Akteure die 21 eigenen Treffer, wobei Lars Langer mit sechs Treffern der erfolgreichste Schütze war. Und so war man bei den Plauenern trotz der Niederlage vornehmlich mit der Abwehr zufrieden: „In der Abwehr zeigten die Spitzenstädter dabei eine gute Leistung, allerdings fehlte im Angriff wieder einmal die Durchschlagskraft“, heißt es auf der Homepage der Sachsen. Der fehlende Druck im Angriff dürfte die Thüringer vor einer bösen Überraschung bewahrt haben. Am kommenden Samstag dürfte die Hürde ungleich höher sein: Dann fährt man nach Pirna und findet sich dort in der Außenseiterrolle wieder.