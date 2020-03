HSV Bad Blankenburg abgezockt zum vierten Sieg in Folge

Das Spitzenspiel der Mitteldeutschen Oberliga hatte kaum begonnen, da gab es die erste Hiobsbotschaft für die Gastgeber: Tomas Zeman lag mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Hallenboden. „Ich habe etwas im linken Knöchel knallen gehört“, sagt der HSV-Kapitän, der damit ein Dejavu erlebte. Im November vergangenen Jahres ereilte ihn das gleiche Schicksal, im selben Fuß: Nach einem Bänderriss folgte eine wochenlange Pause.

Sein Team sorgte zumindest dafür, dass der Sonntagnachmittag sportlich noch mit einem Happy End endete: Der Aufsteiger gewann nach 10:13-Rückstand zur Halbzeit die Begegnung gegen den Tabellenvierten aus dem Vogtland mit 27:24. Auch wenn es handballerisch kein Leckerbissen war; spannend war es allemal. Zumal die Gastgeber drauf und dran waren, aussichtslos in Rückstand zu geraten: Als nach 22 Minuten der Ex-Bad Blankenburger Moritz Rahn zum 10:5 für den SV Plauen-Oberlosa einnetzte, drohte einiges Ungemach und die Partie dem HSV zu entgleiten.

Doch die Gastgeber, die auf den am Rücken verletzten Juraj Petko verzichten mussten, ließen sich von diesem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Und hatten mit Marcel Werner einen Linksaußen, der seit Wochen in bestechender Form ist: Allein im gestrigen Spiel erzielte der frischgebackene Vater mehr als die Hälfte der Blankenburger Tore. „Ja, es läuft zur Zeit bei mir“, sagt der Goalgetter, der gestern insgesamt 14-mal traf. Seitdem der kleine Wilhelm da ist, „ist der Kopf frei“. Und klar, „der Kleine beflügelt mich natürlich auch“.

Kurz nach der Halbzeitpause, als dem HSV mit einem 3:0-Lauf der 13:13-Ausgleich gelang, spätestens da war die Mannschaft auf Betriebstemperatur. „Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft heute jemanden brauchte, der sie nach der ersten Halbzeit etwas mitzieht“, so der beste Torschütze des HSV im Saisonverlauf. Und nicht nur die Mannschaft: Zwischenzeitlich forderten die HSV-Spieler die Zuschauer zu lautstarker und damit größerer Unterstützung auf.

Dass die Bad Blankenburger gestern den vierten Sieg im vierten Spiel feierten, lag nach Einschätzung von Moritz Rahn auch an der größeren Erfahrung der Gastgeber. „Hinzu kam, dass wir in der zweiten Halbzeit manchmal zu inkonsequent gespielt haben“, so Rahn, mit fünf Treffern der erfolgreichste Torschütze der Vogtländer.

Coach Igor Ardan brachte es auf den Punkt: „Wir waren abgezockter und haben deshalb das Spiel auch verdient gewonnen.“ Und mit dem Sieg hat man auch einen der ärgsten Kontrahenten auf einen Podestplatz – letztlich – eindrucksvoll in die Schranken gewiesen.