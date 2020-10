HSV Bad Blankenburg mit desaströser erster Halbzeit

„Ich begrüße Sie zur zweiten Halbzeit. Und wir hoffen, dass sie besser wird für unseren HSV“, sagte Henry Conradi. Der Wunsch des Hallensprechers gestern Nachmittag, der nicht schwer in die Tat umzusetzen war: Denn der HSV Bad Blankenburg zeigte in der ersten Hälfte seine wohl schlechtesten 30 Minuten nicht nur in dieser Saison, sondern wohl in der jüngeren Geschichte. Nach sage und schreibe 14 Minuten und 31 Sekunden traf Ivo Havel für die Gastgeber erstmals. Pirna hatte zu dem Zeitpunkt bereits fünf Mal eingenetzt.

„Ich spiele schon sehr lange Handball, aber ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben“, sagte Havel nach der Partie. Klar gab es einige unglückliche Situationen, aber man hatte das Gefühl, dass das Tor der Sachsen im ersten Viertel der Partie komplett vernagelt war.

Der Tabellenführer verzweifelte in den ersten 30 Minuten nicht nur am gegnerischen Torhüter Benas Vaicekauskas, sondern vor allem an sich selbst. Nichts, aber auch gar nichts funktionierte bis zur Halbzeit. Letztlich konnte man noch froh sein, dass man nur mit fünf Toren zurück lag.

In Hälfte zwei ging es dann nicht mehr so weiter. Sieben Minuten nach der Pause hatte der HSV beim 14:15 den Anschluss hergestellt und es wurde das Spitzenspiel zwischen dem Ersten und dem Dritten. Denn die Bad Blankenburger witterten Morgenluft, versuchten mit Macht das Spiel zu drehen. Doch immer, wenn der Gastgeber dran war, zogen die Pirnaer wieder mit zwei, drei Toren davon. „Wir hätten in dieser Phase vielleicht ruhiger spielen müssen, waren einfach zu ungeduldig“, sagt der Blankenburger Kreisläufer.

Das Spiel wurde zudem zusehends ruppiger, versteckte Fouls waren immer öfter an der Tagesordnung. Immer häufiger gab es Zwei-Minuten-Strafen (am Ende 4/7). Radoslav Miler musste nach der dritten Zeitstrafe vorzeitig zum Duschen (46.), dann bekam der Pirnaer Torsten Schneider nach einer Tätlichkeit glatt Rot. Sieben Minuten vor dem Ende stand es 19:23 – und die Aufholjagd schien zu verpuffen. Mit sieben Feldspielern warf der HSV noch einmal alles nach vorn. Doch es reichte nicht mehr: Die Gäste verwalteten ihren Vorsprung clever, verließen das Schwarzatal als 25:22-Sieger und als Tabellenzweiter. „Irgendwie hat sich die vergangene Trainingswoche bis in dieses Spiel hineingezogen“, sagte HSV-Trainer Igor Ardan.

Trainiert wurde die gesamte Woche ohne beide Torhüter, dann fiel am Donnerstag das Training aus, weil man vorsichtshalber auf dann (negative) Corona-Tests warten wollte. Zudem fehlte Mario Mustapic, weil in dessen familiären Umfeld ein positiver Corona-Test vorlag und der Neuzugang in Quarantäne bleiben musste. Rehabilitieren muss sich der HSV vornehmlich für diese desaströse erste Halbzeit in den kommenden Wochen in fremder Halle. Gleich vier Auswärtsspiele stehen jetzt auf dem Programm, ehe man Ende November Concordia Delitzsch empfängt.

Aktuell ist allerdings fraglich, ob diese ganzen Spiele auch über die Bühne gehen können.