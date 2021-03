Foto: MAXIM THORE via www.imago-images.de

Ilmenau Max Keßler holt in der letzten kompletten Saison vor der Pandemie-Pause die meisten Punkte

In Pandemie-Zeiten gibt es immer wieder zeitliche Verschiebungen, werden Veranstaltungen reihenweise abgesagt und bestenfalls verschoben. Das trifft in diesem Fall auch auf die Badminton-Spieler des 1. Ilmenauer Badminton-Club zu. Die Verantwortlichen des Vereines würdigten die guten Leistungen in der Zeit vor Corona mit einer Vereins-Sportlerehrung.