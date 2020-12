Im Eisenacher Tenniscenter bleiben die Lichter aus

Am Freitag absolvierte der Nachwuchs des TC Blau-Weiß Eisenach seine letzte Hallentrainingseinheit in diesem Jahr.

Thal. Weil Thüringen auch Individualsport in Räumen untersagt, muss die Halle in Thal vorläufig schließen

Sonntagabend gingen im Tenniscenter Erbstromtal die Lichter aus – bis mindestens zum 10. Januar 2021. Laut der neuesten Sonderverordnung der Thüringer Landesregierung ist ab Montag (14. Dezember) sowohl der organisierte Vereinssport als auch der in der Freizeit betriebene Individualsport in geschlossenen Räumen untersagt. Ausnahmen gibt es lediglich für Kaderathleten. Doch Tenniscracks dieser Kategorie gibt es weder in Thüringen, geschweige denn in Umland von Thal.