Im Osten geht die Sonne auf

Als er das Podest betrat, passte die Miene schon wieder besser zu seinem Namen. Ein heiteres Lächeln zierte das Gesicht von Finn Sonnekalb. Der zwölfjährige Eisschnellläufer des ESC Erfurt war mit sich und der Welt im Reinen. Und das, obwohl ihm „nur“ die Bronzemedaille um den Hals hing.

Am Tag zuvor kullerten bittere Tränen. Der Traum vom Titel, ja, einer Medaille, bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Mehrkampf schien geplatzt. Ausgerechnet daheim, in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle, wo Sonnekalb täglich trainiert, stürzte er auf der ersten von vier Strecken schon in der ersten Kurve. „Das Eis war superschnell, und er auch“, begründete Dieter Jander, der beim ESC die Zwölf- und 13-Jährigen trainiert, den tragischen Moment. So schnell, dass die 168 Starter an den drei Tagen 276 persönliche Bestzeiten liefen.

Statt mit der Kufe kam Sonnekalb, sonst ein technisch sehr sauberer Läufer, mit dem Leder seines Schlittschuhs, Größe 45 ½, aufs Eis. Schmerzhaft landete er auf der Schulter und anschließend in der Bande. Zum Glück waren es nur 300 Meter, und so rappelte er sich auf und lief die restlichen 200 Meter noch ins Ziel. Statt Bestzeit unter 26 Sekunden zu laufen, hatte er sich über acht Sekunden Rückstand auf seinen stärksten Rivalen aus Chemnitz eingehandelt. Da brauchte Sonnekalb, der im Training laut Jander „gerne mal rumgeigelt“, Trost.

Mit Bahnrekord und drei Streckensiegen fast noch Zweiter geworden

Es folgte die Aufholjagd. Mit Wut im Bauch, trotzdem wie immer im Wettkampf fokussiert, holte er

Pech: Finn Sonnekalb, hier mit Trainer Dieter Jander, verpasste durch einen Sturz den DM-Titel. Die drei anderen Strecken gewann er klar. Foto: Jakob Maschke

Sekunde um Sekunde auf seine beiden Rivalen im Medaillenkampf und für die Qualifikation zum Viking Race, die inoffizielle Schüler-EM, auf. Die gewann Sonnekalb letztes Jahr und wollte, als einer von zweien, wieder dabei sein. Trotz allen Ehrgeizes meinte der Sportschüler, erstaunlich erwachsen: „Wenn ich nicht unter die ersten Zwei komme, wäre es ungerecht, einen anderen für mich zuhause zu lassen.“

Doch er sorgte dafür, dass an ihm eigentlich kein Weg vorbei führt: Er gewann sowohl die 500 m, die zweiten 300 m mit Bahnrekord (26,01 s) und auch die abschließenden 1000 m deutlich. Den Rückstand aus dem Sturz-Rennen auf Sieger Peter Kühnl hatte er halbiert, auf den Zweiten fehlten ihm in der Endabrechnung knapp zwei Zehntelsekunden. Alle Trainer waren sich einig: Das Erfurter Ausnahmetalent muss mit zum Viking Race, der ESC stellte einen entsprechenden Antrag beim deutschen Verband, dass alle drei Medaillengewinner mitgenommen werden.

So oder so: Finn Sonnekalb, der für die Karriere als Turner als zu groß befunden wurde und deshalb beim Eisschnelllauf landete, wo ihm inzwischen sein mindestens genauso talentierter, drei Jahre jüngerer Bruder Jann schon Konkurrenz macht, konnte wieder das tun, was ihm am liebsten ist: lachen.

Auch Melissa Schaefer verpasst die Goldmedaille durch einen Sturz

Er ist eines der zahlreichen Versprechen an die Zukunft des Eissportclubs Erfurt, die von Freitag bis Sonntag ihr Können auf dem pfeilschnellen Eis zeigten. Zwei Mehrkampftitel sprangen für die Starter des ESC heraus. Der von Erfurts Nachwuchssportlerin des Jahres 2019, Victoria Stirnemann, war zu erwarten wie folgerichtig – sie war die Einzige, die auch die abschließenden 3000 m lief. Der für Konstantin Götze, ebenfalls bei den ältesten Junioren, war das Resultat einer furiosen Aufholjagd: Zehn Sekunden lag er vor den abschließenden 5000 m hinter dem Berliner Tom Malysz zurück, war dort aber über zwölf Sekunden schneller und gewann. Zwei weiteren Mehrkampftiteln stand das Sturzpech im Weg: Nicht nur Sonnekalb, auch seine Vereinskameradin Melissa Schaefer (C1 weiblich) stürzte auf ihrer ersten Strecke kurz vor dem Ziel. So musste sie sich mit Silber begnügen. Emile Schnabel (B männlich) holte zudem Bronze. Hinzu kamen sechs Einzelstreckentitel.

„Von den Resultaten her verlief die deutsche Meisterschaft durch Stürze, einige vierte Plätze und Wechselfehler in den Staffeln für uns etwas unglücklich“, bilanzierte Marian Thoms, Vorstand Sport beim ESC. Dennoch konnten sich fünf Erfurter für die Junioren-WM qualifizieren, vier (plus eventuell Sonnekalb) für das Viking Race. Organisatorisch lief es für den Verein indes wie am Schnürchen. Die Erfurter empfahlen sich für eine nochmalige Ausrichtung der DM, die erstmals für die Altersklassen D bis A (12 bis 19 Jahre) zusammen ausgetragen wurde und an deren Ende 14 Stunden Wettkampf, verteilt auf 929 Läufe, standen.