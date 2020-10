In Bürgel entsteht ein Trainingscamp für Olympia

Dirk Lange ist schon gefragt worden, was es denn mit dem Olympischen Dorf auf sich hat. Der 36 Jahre alte Jenaer muss lächeln. Sein ehrgeiziges Projekt, idyllisch mitten im Wald zwischen Jena und Gera gelegen, soll keineswegs zum Treffpunkt der internationalen Sportjugend werden. Eher ein Geheimtipp. Lange hat die zuletzt brach liegende Ölmühle bei Bürgel gekauft und will hier ein Trainingscamp für Ausdauersportler errichten.

„Die Anlage liegt zentral in Deutschland und soll Athleten dennoch die Möglichkeit geben, in aller Abgeschiedenheit trainieren zu können“, sagt Lange, der sein Vorhaben aber nicht als Konkurrenz zu Trainingsstätten wie etwa Kienbaum, Zinnowitz oder Bad Blankenburg versteht. Die Ölmühle, die einst als Hotel diente und nun von Grund auf saniert werden muss, wird mit zwei Ferienwohnungen ausgestattet und bietet künftig kleinen Gruppen mit vier bis zehn Sportlern einen Platz.

Der Startschuss ist inzwischen erfolgt. Die Stadt Bürgel unterstützt das Projekt nach Kräften, die Baugenehmigung ist erteilt. Dirk Lange beziffert den finanziellen Aufwand der ersten Ausbaustufe mit einer Million Euro. Aus Fördertöpfen von Land und Europäischer Union fließen 200.000 Euro. Schon im kommenden Frühjahr will er die ersten Athleten hier zum Trainingslager begrüßen.

Hendrik Pfeiffer, Deutschlands momentan bester Marathonläufer, hat sich auf dem gerade im Umbau befindlichen Areal schon umgeschaut – und sein Kommen für 2021 angekündigt. „Das Gelände ist ein idealer Rückzugsort und liegt strategisch günstig“, sagt der 27-Jährige vom TV Wattenscheid, der im Februar beim Sevilla-Marathon in 2:10:18 Stunden nicht nur die Olympia-Norm erfüllte, sondern sich zugleich auf Rang acht der ewigen deutschen Bestenliste seiner Disziplin katapultierte.

Profilierte Strecken, wie im Trainingslager in Kenia

Wenn alles fertig ist, will sich Pfeiffer auch hier in Bürgel auf die Sommerspiele vorbereiten. „Rund um die Ölmühle gibt es profilierte Strecken, wie ich sie auch im Trainingslager in Kenia finden würde. Nur hier habe ich sie eben quasi vor der Haustür“, sagt Pfeiffer auch mit Blick auf die Nähe zu dem nur 75 Kilometer entfernten Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig, wo die Athleten regelmäßig zur Leistungsdiagnostik vor Ort sind.

Hendrik Pfeiffer, aktuell Deutschlands bester Marathonläufer, freut sich auf eine neue Trainingsstätte. Foto: André Hirtz

Ist die Ölmühle umgebaut, dann soll unter anderem auch eine Sauna zur Ausstattung gehören. „Man hätte wirklich alles, was ich als Läufer brauche“, sagt der zweifache Gewinner des Köln-Marathons. Hier soll zudem eine 500 Meter lange Crossrunde entstehen, die zusätzlich zu den Strecken in der Umgebung für spezielle Trainingseinheiten genutzt werden kann. Beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) spricht man von einer originellen Planung. „Herausragend finde ich, dass bestimmte Strecken angeboten werden sollen“, sagt Vizepräsident Matthias Reick, der sich das Projekt bereits selbst angeschaut hat.

Zum weitläufigen Areal gehört auch der Holzlandring, den Investor Dirk Lange in das Streckennetz seines Trainingscamps integrieren will. Einst wurden hier sogar tatsächlich Olympiasieger geformt. Auf dem Ende der 1970er-Jahre entstandenen und früher sogar beleuchteten Kurs mit einer Länge von 4000 Metern trainierten unter anderem die Geraer Weltklasse-Radsportler Olaf Ludwig oder Thomas Barth. Radrennen sind hier angesichts der inzwischen maroden Asphaltschicht jedoch nicht mehr möglich, Lauftraining aber schon.

Potenzial für Vereine und Landesverbände

Nicht nur Topathleten soll die Anlage nach ihrer Fertigstellung offenstehen. „Wenn man das Projekt wie vorgesehen familiär hochzieht, damit der Kostenrahmen auch gedeckt bleiben kann, dann ist das nicht nur etwas für den Leistungssport. Es hätte auch großes Potenzial für Vereine und Landesverbände, die sich auf bestimmte Wettbewerbe vorbereiten“, sagt DLV-Vizepräsident Reick und schloss den Seniorensport mit ein: „Da könnte es sicher ebenso ein großes Interesse geben.“ Ohnehin plant Dirk Lange, dass die Trainingsstätte auch durch ambitionierte Breitensportler genutzt werden kann.

Auch der Thüringer Triathlon-Verband (TTV) findet das Projekt spannend – und für seine Arbeit äußerst wichtig. „Für unsere jungen Athleten wäre es die ideale Trainingsstätte direkt vor der Haustür, um Lehrgänge zu organisieren. Damit bräuchte niemand mehr nach Mallorca zu fliegen. Für unseren Verband wäre es eine Bereicherung“, sagt TTV-Vizepräsident Matthias Weißbrodt.

Selbstversorgung in Ferienwohnungen

Auch das Konzept, dass sich die Athleten in den Ferienwohnungen selbst versorgen, wäre aus seiner Sicht ein Vorteil. Bislang ziehe man zu Trainingslehrgängen meist in Hotels. „Das ist aber kein guter Kompromiss. So allerdings könnte eine kleine Trainingsgruppe auch abseits des Sports viel stärker zusammenwachsen und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln“, sagt Weißbrodt.

Hendrik Pfeiffer jedenfalls hofft darauf, dass alles rechtzeitig fertig wird. „Dann hätte ich auch mal die Gelegenheit, spontan das Trainingsumfeld zu wechseln, wenn ich eine Abwechslung brauche.“ Tatsächlich liegt alles im Zeitplan. Die Abrissphase ist als sichtbares Zeichen des Neuanfangs an der Ölmühle sogar schon abgeschlossen.