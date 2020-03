Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In den direkten Duellen die Nerven behalten

Es war kein glatter Durchmarsch. So wie vor zwei Jahren, und so, wie ihn einige auch diesmal erwartet hatten. Die „Kojoten“ des SC Medizin Erfurt wurden auf dem Weg zum Meistertitel in der Eishockey-Landesliga richtig gefordert. „Einige Teams sind wirklich stärker geworden, das war nicht einfach“, sagte Enrico Will, Abteilungsleiter beim SC Medizin. Das meinte der 46-jährige Team-Oldie im doppelten Sinn: „Es fällt mir immer schwerer, aber so lange ich noch mithalten kann, bin ich auf dem Eis dabei.“

Das war er auch beim entscheidenden Sieg. Mit 9:2 gewannen die Kojoten am Samstag gegen die „Mammuts“ des ESC Erfurt. Damit überholten sie den ESC noch und sicherten sich mit einem Punkt Vorsprung den Titel. Der ESC habe eigentlich die konstantere Saison gespielt, gab Will zu. Sein Team schwächelte mehrfach, verlor gegen Ilmenau nach regulärer Spielzeit sowie gegen Lokalrivale Hurricanes und die Saale Bulls Halle 1c in der Verlängerung. Doch die anderen sieben Saisonspiele wurden gewonnen, auch beide Duelle gegen den ESC, und so durften die Kojoten wie 2018 erneut zum Jubelgeheul ansetzen.

Dabei hatten sie aus Personalnot – außer in den direkten Duellen – mit Anja Neuhaus sogar die Torhüterin des ärgsten Konkurrenten zwischen den Pfosten. „Sie war ein starker Rückhalt“, lobte Will.