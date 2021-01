In Jenaer Fußball-WG läuft „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Anna Weiß (links) und Annalena Breitenbach vom FC Carl Zeiss Jena wohnen gemeinsam in einer WG in der Saalestadt.

Anna Weiß und Annalena Breitenbach vom FC Carl Zeiss Jena wohnen gemeinsam in einer WG in der Saalestadt. Dergleichen kann in Zeiten von Corona, in denen der Ball ruhen muss, ein wahrer Vorteil sein, schließlich hat man stets eine Mitstreiterin für die Ausdauer- und Athletikeinheiten. Motivation und so. Wie es zu besagter Wohnsituation kam, wer das größere Zimmer sein Eigen nennen darf, mit welchem Verein sie privat mitfiebern und wer das Kommando in der Küche innehat – darüber berichten die beiden Fußballerinnen im Interview.

Seit wann wohnen Sie zusammen und wie kam es dazu?

Anna Weiß: Seit dem Sommer 2020 wohnen wir zusammen. Wir kennen uns durch die Landesauswahl in Sachsen schon seit über zehn Jahren und haben uns immer gut verstanden. 2014 wechselten wir gemeinsam zum FF USV Jena. Dort haben wir beide im Internat gewohnt, die Sportschule besucht und in der U17-Juniorinnen-Bundesliga gespielt. 2015 sind wir beide als junge Spielerinnen in den in Kader der 1. Mannschaft hochgezogen worden – und während dieser Zeit wurde unsere Freundschaft noch stärker. Durch den erneuten Wechsel nach Jena von Annalena hat es sich dann ergeben, dass wir uns zusammen nach einer Wohnung umgeschaut haben.

Fällt es Ihnen dadurch leichter, sich für das Training in Zeiten von Corona zu motivieren?

Annalena Breitenbach: Auf jeden Fall. Gerade bei langen oder intensiven Läufen fällt es einem viel leichter, sich zu überwinden. Beim Laufen versuchen wir uns dann immer gegenseitig ein bisschen zu battlen, um uns zu verbessern und noch fitter zu werden. Außerdem macht es viel mehr Spaß, zu zweit an Zoom-Trainings der Mannschaft teilzunehmen.

Wie gestaltet sich das Training dieser Tage?

Annalena Breitenbach: Wir bekommen wöchentlich Trainingspläne mit verschiedenen Lauf- und Krafteinheiten. Inhaltlich sind das meistens vier bis fünf Einheiten pro Woche, welche jeweils ungefähr eine Stunde dauern. So gibt es beispielsweise intensive Intervall-Läufe, Sprint-und-Sprungprogramme sowie Grundlagenausdauerläufe. Diese absolvieren wir so gut wie immer gemeinsam. Ansonsten denken wir uns auch selbst kleine Wettkämpfe aus. Gerade versuchen wir auf einem Pezziball stehen zu können und dann Kniebeuge darauf zu machen.

Kommen wir einmal zu etwas anderem: Wer hat eigentlich das größere Zimmer in der Wohnung?

Anna Weiß: Durch das Studium hat Annalena ein paar mehr Unterlagen und braucht manchmal einen Schreibtisch. Deswegen habe ich ihr das größere Zimmer überlassen. Doch wenn ich ehrlich bin, halten wir uns fast immer in unserem Wohnzimmer auf.

Und wer beansprucht die Küche mehr für sich?

Annalena Breitenbach: Gerade haben wir etwas mehr Zeit zum Kochen, vor dem Lockdown sind wir ja erst immer gegen 19.30 Uhr vom Training gekommen. Deswegen wagen wir uns zurzeit auch ab und zu mal an neue und aufwendigere Gerichte. Eigentlich machen wir das dann immer zusammen. Aber Anna ist eher die Köchin, die Anweisungen zum Schneiden oder Rühren gibt.

Gibt es auch gemeinsame Netflix-Abende?

Anna Weiß: Wir schauen täglich „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Durch Corona hat man sicherlich jetzt die Zeit, Filme oder Serien auf Netflix oder wo auch immer abends zu schauen, aber wir gehören definitiv nicht zu den Leuten, die damit ganze Nächte verbringen. Generell schauen wir nicht so viel Fernsehen, sondern gehen abends lieber noch eine Runde raus.

Und wie ist es um das Fußball-Geschehen auf der internationalen Bühne bestellt. Verfolgen Sie es?

Annalena Breitenbach: Tatsächlich schauen wir eigentlich nur die Spiele unserer Lieblingsmannschaften Bayern München und RB Leipzig. Wir haben zum Beispiel keine Ahnung, was gerade in der Premier League, der Europa League oder La Liga abgeht. Allerdings spielt Annas Bruder Johann für Union Fürstenwalde in der Regionalliga. Wenn von ihm ein Spiel übertragen wird und wir in der Zeit nicht selbst Training oder ein Spiel haben, schauen wir uns seine Spiele auf jeden Fall an. Gerade im Sommer, als es noch keine Kontaktbeschränkungen gab, haben wir aber Fußballspiele eigentlich immer genutzt, um uns mit Freunden zu treffen und die Spiele dann gemeinsam zu verfolgen.

Gibt es Stress zwischen Ihnen aufgrund der Vorliebe für einen bestimmten Verein?

Annalena Breitenbach: Gibt es nicht. Ich glaube, Anna schaut überhaupt erst durch mich Fußball im Fernsehen. Deshalb hält sie dann genau wie ich zu RB Leipzig. Wenn es wieder möglich ist, will ich mit ihr einmal ins Stadion in Leipzig gehen, damit sie einmal die Stimmung selbst erleben kann.

Woher rührt Ihre Begeisterung für RB Leipzig?

Annalena: Ich habe früher selbst drei Jahre in Leipzig gewohnt und meine Schwester hat bei RB Leipzig im Frauenteam gespielt. Dadurch hat es sich ergeben, dass wir öfter ins Stadion gegangen sind. Die Spielweise der Mannschaft und die Stimmung im Stadion haben uns so beeindruckt, dass wir jetzt dauerhaft mit RB Leipzig mitfiebern.

Letzte Frage: Schon mal in der Wohnung mit dem Ball jongliert und dann ist etwas zu Bruch gegangen?

Anna Weiß: Wir haben schon öfters mal in der Wohnung jongliert. Gerade wenn Wettkämpfe wie „Wer kann am häufigsten mit einem Tennisball jonglieren?“ anstanden, haben wir schon das ein oder andere Mal in der Wohnung ein bisschen geübt. Aber kaputt gegangen ist bisher zum Glück noch nichts.

Und die Nachbarn?

(Lacht) Anna Weiß: Da hat sich niemand beschwert – zumindest ist uns nichts bekannt.

Zur Person:

Anna Weiß (22) kommt aus Bautzen, spielt im Mittelfeld und ist von Beruf Physiotherapeutin. Annalena Breitenbach (22) stammt aus Glauchau und spielt in der Abwehr. Derzeit ist sie Lehramtsstudentin auf Sport und Mathematik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und spielte zuvor bei der SGS Essen und Trainer Daniel Kraus in der Bundesliga.