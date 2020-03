In Londoner Sportsbar statt live dabei

Zumindest war gestern das Wetter schön an der Themse. „Wir machen gerade Mittag in einem Biergarten“, erzählt Tobias Gorf, Heimtrainer von Thüringens Olympia-Hoffnung Silvio Schierle.

Der 22-Jährige musste gestern seinen ersten Kampf auf dem Weg nach Tokio absolvieren, und der Saalfelder Gorf war extra am Samstag in die britische Hauptstadt geflogen, um seinen Schützling dort anzufeuern. Doch daraus wurde nichts: „Am Montag durften wir nicht mehr in die Halle“, sagt Gorf. So blieb auch für das SSV-Mitglied nur der Live-Stream. „Mal sehen, wir werden in eine Sportsbar gehen und uns nun dort den Kampf per Live-Stream anschauen“, so der Saalfelder, der die Situation in London als ruhig bezeichnet: „Hier dreht keiner durch, es herrscht keine Panik.“ Zumindest Sonntag konnte sich Tobias Gorf gemeinsam mit Konstantin Behrenhoff, ehemaliger Boxer und heute internationaler DBV-Kampfrichter, einen Eindruck von der Veranstaltungshalle holen. „Wir haben uns mit Silvio ein paar Kämpfe angeschaut“, blickt Gorf zurück. Sein Schützling hatte Pause, konnte sich ganz entspannt die Duelle seiner Kollegen anschauen.

Seit dem vergangenen Wochenende gab es verstärkte Kontrollen in der Veranstaltungshalle: Jeden Tag sei bei den Athleten Fieber gemessen worden. Und so bald irgend einer von den Sportlern oder Betreuern Symptome gezeigt hätte, würde man das Turnier abbrechen, gibt der Saalfelder die Worte von Silvio Schierle wieder. Mit dem war man am Sonntag in London Kaffee trinken und erlebte einen ausgesprochen entspannten Tag.

Für Gorf, der mit seinem Vereinskollegen seit ein paar Tagen in der englischen Hauptstadt war, war es natürlich ärgerlich, dass seit gestern nun doch die Zuschauer von der Veranstaltung ausgeschlossen waren: „Es war irgendwann zu befürchten. Aber es ist nun mal nicht zu ändern.“ Zumindest spare man das Eintrittsgeld: Das Ticket für jede Veranstaltung – und von der gibt es jeweils zwei pro Tag – kostet 18 Euro. Und so verfolgte man gestern kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit am Bildschirm den Kampf von Silvio Schierle. Und musste dort auch dann die knappe Punkt-Niederlage des Thüringers registrieren.

„Er war in der ersten Runde zu inaktiv“, schätzt Gorf ein. Folglich ging diese verloren, die beiden anderen waren ausgeglichen. Doch der Rückstand war offenbar nicht mehr aufzuholen: Mit 141:144 musste er die Segel streichen und den Olympiatraum begraben.

Zumindest zwei Siege hätte der 22-Jährige benötigt, um in das Viertelfinale zu kommen und dann vielleicht über die Hintertür das Ticket für Tokio zu erhalten.