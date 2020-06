Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Siebleben darf wieder gebaggert werden

Die Normalität kehrt im Sport so langsam Schritt für Schritt zurück. Seit Montag kann die Beachvolleyball-Anlage des VC Gotha im Stadtteil Siebleben (Högernweg, hinter der Grund- und Regelschule Justus-Perthes) wieder genutzt werden. Die Buchung der drei präparierten Felder ist seit diesem Jahr nur online möglich. Für Vereinsmitglieder erfolgt die Bezahlung entsprechend der gültigen Beitragsordnung. Nicht-Vereinsmitglieder können sich für zehn Euro pro Stunde ein Feld reservieren.

Der VC Gotha weist jedoch daraufhin, dass derzeit nur in Kleingruppen mit vier Spielern und einem Trainer sowie nach den Übergangsregeln und Handlungsempfehlung des Deutschen Volleyballverbandes (DVV) trainiert und gespielt werden darf.

Da bis dato Wettkampfbetrieb weiter nicht erlaubt ist, ist indes weiter offen, ob und wann die Thüringer Beach-Serie starten wird. Auch der für kommendes Wochenende geplante DotSource-Cup in Jena musste abgesagt werden. Sollte die Thüringer Landesregierung in den nächsten Tagen weitere Lockerungsmaßnahmen im Sport beschließen, könnte die Beach-Serie wohl am 20./21. Juni mit dem Geraer GVC-Cup starten und auch der Mixed-Cup am 1. August in Gotha-Siebleben steigen.

www.buchung.vc-gotha.de