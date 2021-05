Ingolstadt vor Zweitliga-Rückkehr - VfL setzt auf Fan-Faktor

Osnabrück Der FC Ingolstadt ist der 2. Liga ganz nah. Das 3:0 aus dem Hinspiel wirkt für die zweite Partie der Zweitliga-Relegation beim VfL Osnabrück wie ein dickes Polster.

Nach zuletzt zwei Relegationspleiten steht der FC Ingolstadt vor einer Rückkehr in die 2. Liga und könnte den VfL Osnabrück in die Drittklassigkeit stoßen.

Das 3:0 im Hinspiel ist für die Oberbayern ein sattes Polster für das Rückspiel (13.30 Uhr/ZDF und DAZN) um den letzten freien Platz im Fußball-Unterhaus. Doch die Frust-Erlebnisse der vergangenen zwei Jahre, als die Schanzer jeweils in der Relegation scheiterten, haben das FCI-Team vorsichtig werden lassen. "Wir wissen am Besten, dass nach einem Hinspiel noch nichts passiert ist", sagte Mittelfeldspieler Robin Krauße vor dem Gastspiel in Osnabrück.

Osnabrück gibt Hoffnung nicht auf

Der VfL seinerseits klammert sich an die kleine Hoffnung. "Wer denkt, dass es jetzt vorbei ist, der täuscht sich", tönte Routinier Ulrich Taffertshofer. Mut macht den Niedersachsen die Zulassung von 2000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke. "Da geht auf jeden Fall noch was", beteuerte Taffertshofer.

VfL-Trainer Markus Feldhoff räumte indes ein, der Zweitliga-16. brauche "einen außergewöhnlichen Moment", um den Vergleich mit dem Dritten der 3. Liga noch zu drehen. Ansonsten droht den Osnabrückern im vierten Anlauf der vierte K.o. in der Relegation nach 2009, 2011 und 2013.

Die Ingolstädter indes hatten sich vor elf Jahren schon einmal in einer Relegation durchgesetzt, ehe es zuletzt zweimal schief ging. "Als elf Freunde auf dem Platz, 90 Minuten gegenseitig pushen, uns unterstützen, egal was kommt", beschrieb Krauße die Marschroute für das Rückspiel. Verzichten müssen die Schanzer dabei erneut auf Patrick Sussek. Der Mittelfeldspieler hatte sich schon vor dem Hinspiel verletzt, nun wurde ein Mittelfußbruch festgestellt.

Sollte Ingolstadt die Oberhand behalten, würde bereits zum neunten Mal seit Wiedereinführung der Relegation der Drittligist am Ende jubeln. Nur viermal war bislang der Zweitligist erfolgreich.

Jahr Drittligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 SC PADERBORN VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC INGOLSTADT Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 DYNAMO DRESDEN VfL Osnabrück 1:1 3:1 n.V. 2012 SSV JAHN REGENSBURG Karlsruher SC 1:1 2:2 * 2013 VfL Osnabrück DYNAMO DRESDEN 1:0 0:2 2014 SV DARMSTADT 98 Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n.V. * 2015 Holstein Kiel TSV 1860 MÜNCHEN 0:0 1:2 2016 WÜRZBURGER KICKERS MSV Duisburg 2:0 2:1 2017 SSV JAHN REGENSBURG TSV 1860 München 1:1 2:0 2018 Karlsruher SC FC ERZGEBIRGE AUE 0:0 1:3 2019 SV WEHEN WIESBADEN FC Ingolstadt 1:2 3:2 * 2020 FC Ingolstadt 1. FC NÜRNBERG 0:2 3:1 * 2021 FC Ingolstadt VfL Osnabrück 3:0 ???

© dpa-infocom, dpa:210529-99-790911/3