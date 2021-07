Inklusives Fußballtraining ab Montag in Erfurt-Bindersleben

Erfurt. Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung können einmal die Woche zusammenspielen. Trainiert werden sie von einem ehemaligen Fußballer des FC Rot-Weiß Erfurt.

Auf dem Sportplatz in Bindersleben rollt ab kommenden Montag (26. Juli) wöchentlich zwischen 16 und 18 Uhr ein besonderer Fußball über den Platz. Spirit of Football und Special Olympics Thüringen starten erstmalig in Thüringen ein gemeinsames Fußballtraining. „Dabei sollen Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung gemeinsam trainieren, voneinander lernen und an Wettbewerben teilnehmen“, sagte Christoph Köhler, Geschäftsführer von Special Olympics Thüringen. Das Pilotprojekt soll im nächsten Jahr auf ganz Thüringen ausgeweitet werden.

In Erfurt wird das Training vom ehemaligen Rot-Weiß-Spieler Andrew Aris geleitet werden: „Ich bin total begeistert, dass wir es geschafft haben, dieses neue Projekt nach den Corona-Einschränkungen zu starten. Besonders für die fußballbegeisterten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ist es nicht so leicht, wieder am regelmäßigen Sportbetrieb teilzunehmen.“

Die Einheiten kombinieren den Fair-Play-Ansatz von Spirit of Football mit dem Inklusions-Ansatz von Special Olympics. Das Angebot ist offen für alle. Treffpunkt ist jeden Montag um 16 Uhr am Sportplatz in Erfurt-Bindersleben (Flughafenstraße 13). Die Teilnahme am Training ist nicht kostenpflichtig.