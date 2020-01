Viele Eindrücke: Paula Held vom SSV Erfurt 02 mit Tobias Knoch, dem Direktor der Deutschen Olympischen Akademie, vor dem Olympischen Museum in Lausanne.

Inspirierende Schweizer Luft

Seit Donnerstag vergangener Woche laufen die Olympischen Jugend-Winterspiele für Athleten zwischen 14 und 18 Jahren in Lausanne. Neben zwölf nominierten Thüringer Nachwuchssportlern – darunter Eisschnellläuferin Victoria Stirnemann vom ESC Erfurt – ist als Beobachterin auch Paula Marie Held vom Skisportverein Erfurt 02 in der Schweiz dabei. Die 23-Jährige wird bis zum 22. Januar die Wettbewerbe, vor allem aber das organisatorische Umfeld der Olympischen Jugend-Winterspiele genau unter die Lupe nehmen.

„Ich habe mich im vergangenen Sommer über die Thüringer Sportjugend für das DSJ Academy Camp der Deutschen Sportjugend beworben und wurde als Teilnehmerin auch dafür genommen“, freut sich die Erfurterin, die in Jena lebt und Business Administration im letzten Semester studiert. „Das DSJ Academy Camp findet parallel zu den Olympischen Jugend-Winterspielen statt und gibt mir die Möglichkeit, mich zu sportpolitischen Themen, zu Werten im Sport und zu meinen olympischen Erfahrungen auszutauschen“, freut sich Paula Held. Im Oktober 2018 war sie bereits bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen in Buenos Aires als Academy-Camp-Teilnehmerin dabei. „Dort hat sich mein Horizont für die Sportwelt enorm erweitert. Seitdem versuche ich aufmerksam das sport- und jugendpolitische Geschehen zu verfolgen. Nun möchte ich herausfinden, wie Jugendbeteiligung im Wintersport in Zukunft aussehen kann.“

Die 23-Jährige engagiert sich bereits ehrenamtlich, ist im SSV Erfurt 02 als Jugendwart tätig und arbeitet in einzelnen Projekten auch mit der Thüringer Sportjugend, der größten Jugendorganisation des Freistaates mit rund 136.000 Mitgliedern unter 27 Jahren, zusammen. „Die Liste an neuen Ideen, die ich von den Olympischen Jugend-Winterspielen für meine zukünftige Arbeit mitnehme, wird immer länger und wir haben erst einige Tage hinter uns. Besonders wichtig sind mir die Themen Gewinnung und Bindung von jungen Ehrenamtlichen, Jugendbildung und -inspiration sowie die Schaffung von Aufmerksamkeit für die olympische Bewegung“, erklärt die Studentin, die nach den Erlebnissen von Lausanne ihre Bachelorarbeit schreiben wird. „Eigentlich würde ich schon dran sitzen“, schmunzelt sie.

Stadtrallye, Anfeuern der Thüringer und Treffen mit dem IOC-Präsidenten

Doch vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Dafür bietet das DSJ Academy Camp vielfältige Höhepunkte. Noch vor der Eröffnungsfeier starteten die 25 Camp-Teilnehmer mit einer Stadtrallye durch Lausanne. Auch der Besuch im Olympischen Museum sowie der Biathlon- und Eisschnelllauf-Wettbewerbe standen auf dem Programm. Natürlich wurden dabei auch die Thüringer Athleten kräftig angefeuert. „Zwischen den Wettkämpfen sind wir auch deutschen Athleten begegnet. Das war aufregend“, gibt Paula Held zu.

Auch prominenten Sportpersönlichkeiten ist sie schon begegnet. Neben Tobias Knoch, dem Direktor der Deutschen Olympischen Akademie und dem Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend, Jan Holze, trafen die Camp-Teilnehmer auch auf IOC-Präsident Dr. Thomas Bach. „Sie alle sind sehr interessante Charaktere, obwohl Jan Holze sicherlich zu den inspirierendsten ehrenamtlich engagierten Menschen gehört, die ich in der Vergangenheit kennenlernen durfte. Ich bin gespannt, wer uns noch erwartet.“