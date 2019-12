Jubel zum Jahresausklang? Goldbach/Hochheim will in eigener Halle einen weiteren Favoriten bezwingen.

Goldbach/Eisenach. In der Handball-Thüringenliga empfängt Blau-Weiß Goldbach die Suhler „Multikulti-Truppe“. ThSV Eisenach II in der Pflicht.

Internationaler Härtetest

In der Handball-Thüringenliga zieht der Sonneberger HV (19:1) Punkte bislang einsam seine Kreise. Dahinter gibt es ein Hauen und Stechen um die Medaillenränge. „Best of the Rest“ ist aktuell die HSG Suhl/Goldlauter, die allerdings schon acht Minuspunkte hat und am Samstag ab 19 Uhr in der Nessetalhalle bei Blau-Weiß Goldbach/Hochheim ihre Visitenkarte abgibt. Die Gastgeber haben nach dem Dämpfer in Ziegelheim die dreiwöchige Spielpause für intensive Trainingseinheiten, aber auch für Fanpflege genutzt. Vorige Woche waren die „Hornissen“ mit einem eigenen Stand beim Goldbacher Weihnachtsmarkt präsent, verkauften Glühwein und Wildschweingulasch.

Nicht so besinnlich dürfte es indes am Vorabend des zweiten Advents auf dem Parkett zugehen. Denn die Goldbacher wollen die starken Heimauftritte, als Hermsdorf und Werratal dank überragender Abwehrarbeit deklassiert wurden, nun auch gegen einen weiteren Favoriten bestätigen. „Ziel sind zwei Punkte zum Jahresausklang. Die Mannschaft hat eine breite Brust, ohne dass wir die bisherigen Ergebnisse überschätzen“, sagt Mannschaftsleiter Andreas Wagner. Personell haben die Blau-Weißen alles an Deck. Gegner Suhl schickt ein international bunt zusammengestelltes Ensemble auf das Feld, aus dem Vladimir Dimic, welcher mit 96 Toren die Torschützenliste anführt, herausragt. Individuell hat der Gast Vorteile, doch das, so Wagner, „wollen wir mit unserer Geschlossenheit wettmachen.“

Während Goldbach zuletzt vor eigenem Anhang zweimal groß aufspielte, haben beim ThSV Eisenach II vier Heimniederlagen in Folge am Selbstvertrauen gezehrt. Am Sonntag kommt das punktlose Schlusslicht SG Motor Arnstadt/Plaue in die Werner-Aßmann-Halle (Anwurf 14 Uhr). Wenn nicht jetzt, wann dann soll die Heimmisere beendet werden? „Egal wie, am Sonntag muss ein Sieg her“, betont Michael Stegner-Guillaume. Mit der in dieser Woche eingeführten vierten Trainingseinheit soll das Team den Weg aus der Erfolglosigkeit finden.

Arnstadt/Plaue hat nach neun Punktspielen 0:18 Punkte vorzuweisen. Sie kassiert im Schnitt 32 Tore, netzt selbst aber nur 21 Bälle ein. Der ThSV II wird mit 29 selbst erzielten und 30 kassierten Toren geführt. Nur die Keeper des SV Aufbau Altenburg müssen unter allen Ligateams im Schnitt noch mehr als 30 Bälle je Spiel aus dem eigenen Netz holen. Der ThSV II will versuchen, den Laden hinten dicht zu machen. Mit Marius Noack, Andreas Fehr und John Martin verfügen die Eisenacher über eines der besten Torhüterteams der Thüringenliga. Aber selbst sie konnten zuletzt nicht Normalform abrufen. „Bis auf die Partie gegen den souveränen Spitzenreiter Sonneberger HV haben wir selbst gegen Spitzenmannschaften stets mitgehalten, am Ende aber das Parkett ohne Punkte verlassen“, rekapituliert Stegner-Guillaume. Diesmal sollte seine Truppe aber auch nach 60 Minuten noch die Nase vorn haben. Alles andere wäre eine Blamage.

Eine schwierigen Auswärtsaufgabe wartet am Samstag um 18 Uhr auf den SV Behringen/Sonneborn. Gegner VfB TM Mühlhausen hat zwar nicht die Form der Vorjahre, dennoch wäre schon ein Punktgewinn für den Gast ein unverhofftes vorweihnachtliches Geschenk.