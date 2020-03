„Irgendwann geht es auch weiter“

Am vergangenen Donnerstag entschied der Deutsche Volleyball-Verband, die Saison aufgrund des Corona-Virus vorzeitig zu beenden. Quasi über Nacht wurde so auch für die Zweitliga-Volleyballer vom VC Gotha ein Schlussstrich gezogen. Wir sprachen mit dem aus Erfurt stammenden U20-Nationalspieler Anselm Rein (18) über neue Herausforderungen, die abgelaufene Saison und Möglichkeiten, die frühzeitige Pause sinnvoll zu überbrücken.

Erst die vorzeitige Einstellung des Spielbetriebs in der 2. Bundesliga, ab Dienstag schließen die Schulen in Thüringen. Was fangen Sie mit der ganzen Freizeit an?

Ich bereite mich intensiv auf mein Abitur vor. Es wurde zwar noch nichts geäußert, ob sich Prüfungstermine verschieben. Aber die nun freie Zeit kann ich gut zum Lernen nutzen. Auch in der sportlichen Pause versuche ich, am Ball und fit zu bleiben.

Sie spielten einst Geige als Instrument. Wird diese nun wieder aus dem Koffer geholt?

Das kann schon passieren, dass ich ein paar Noten spielen werde. Langweilig wird mir auf jeden Fall nicht. Es ist eine etwas entspanntere Zeit, in der man sich auch aus sportlicher Sicht aktiv erholen kann.

Worüber machen Sie sich mehr Gedanken? Der ausfallende Sport oder das anstehende Abitur, welches durch das Corona-Virus eine völlig neue Herausforderung werden könnte?

Das Abitur ist eine einmalige Sache und mir sehr wichtig. Ich bereite mich gut vor, da ich mir gute Ergebnisse erhoffe. Dass wir mit dem Volleyball aufhören mussten, ist natürlich unglaublich schade. Mir tut es leid für den Verein und die Fans, denn wir hätten gerne noch die kommenden, spannenden Heimspiele absolviert. Aber man kann auch den Blick nach vorne richten. Wir werden Beachvolleyball spielen und gespannt auf die neue Saison schauen.

Mit ein paar Tagen Abstand: Was sagen Sie zur Entscheidung, die Liga vorzeitig zu beenden?

Ich kann das alles schon verstehen. Der Sinn dahinter ist ja, das Virus unter Kontrolle zu bringen und vor allem die alten Menschen zu schützen. Ich persönlich mache mir nicht so große Sorgen, und bin ohne Vorerkrankung auch nicht in der Risikogruppe. Dass nun jedes Land versucht, die Neuerkrankungen klein zu halten, ist klar.

Hatten Sie zuletzt Angst, auch mit dem Virus in Kontakt zu geraten?

Nein. Ich war in der letzten Zeit wieder erkältet, da fragt man sich im Nachgang natürlich, ob man das Virus nun hatte oder nicht. In meinem Fall ist es aber eher unwahrscheinlich und mir würde auch nichts Schlimmes passieren. Aber der Verband sagte, es wäre in Deutschland unmöglich, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten – auch, weil viele Hallen gesperrt wurden. Das muss man dann akzeptieren.

Sehen sie die Pause entspannt oder herrscht Unsicherheit, da niemand weiß, wie lange sie gehen wird?

Es ist auf jeden Fall kein Blick ins Leere. Vom DVV hieß es, dass unter anderem die Lehrgänge bis Mitte April ausgesetzt werden. Dann soll wohl wieder alles nach Plan verlaufen. Die Pause ist nicht ewig, irgendwann geht es auch wieder weiter.

Trainer Jonas Kronseder hat Sie und das Team frühzeitig entlassen. Wie halten Sie sich nun fit?

Ich bin eigentlich immer ins Fitnessstudio gegangen. Aber dort sind viele Leute, die Sport machen, viel anfassen und schwitzen. Wie lang solche Einrichtung noch geöffnet bleiben, ist die Frage. Es ist aber wichtig, selber aktiv zu bleiben. Das beinhaltet Sachen wie Stabilitätstraining oder vielleicht mal Laufen zu gehen. Auch als Team werden wir uns sicherlich regelmäßig treffen und locker Volleyball spielen oder anderen Sport machen. Drei- bis vier Mal in der Woche sollte man sich schon körperlich bewegen, um fit zu bleiben.

Die Mannschaft „beendete“ die Saison auf Rang sieben. Zufrieden mit der Platzierung und den eigenen Einsätzen?

Wir hatten sehr gute Phasen dabei. Gerade die erste Hälfte war mit einer langen Siegesserie zum Ende hin sehr gut. Das hatte uns auch aufgrund des jungen Durchschnittsalters nicht jeder zugetraut. Der zweite Platz zur Pause war super. In der neuen Hälfte wurde es durchwachsener. Wir haben einige knappe Spiele verloren, hatten mehr Schwierigkeiten, unsere Leistung auf das Feld zu bringen. Gedanken um einen Abstieg kamen aber selten. Natürlich ist es schade, dass wir die letzten Spiele nicht mehr bestreiten können, denn das wären heiße Partien mit wichtigen Siegen geworden. Ich selbst bin auch zufrieden. Ich habe mich gesteigert und konnte mich etablieren. Die vielen Einsätze haben sich sehr positiv ausgewirkt und es hat viel Spaß gemacht, mich unter Jonas und mit dem Team zu entwickeln.

Gibt es sportliche Ansätze, die Sie in die neue Spielzeit mitnehmen?

Gerade spielerisch habe ich als Zuspieler viel gelernt. In der Saison davor habe ich viel außerhalb stehen müssen, weil ich noch nicht so weit war. Jetzt habe ich dem Trainer mehr anbieten können. Man lernt als Zuspieler, Entscheidungen zu treffen und zu erkennen, wie die eigenen Angreifer drauf sind und der Gegner den Block stellt. Dafür muss man ein Gefühl entwickeln. Aber ich muss natürlich noch viel dazulernen.

Bleiben Sie den Blue Volleys auch in der neuen Saison erhalten?

So ist der Plan. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jonas und dem Team.

Trainer Kronseder möchte die Mannschaft im Mai wieder zum Training bitten. Glauben Sie, dass die Gefahr bis dahin gebannt ist?

Ich denke, dass sich bis dahin alles wieder eingepegelt hat. Die letzten Tage waren für alle schockierend, wie sich das Virus und so eine Pandemie auf unser Leben auswirkt. Aber mit der Zeit werden sich die Gemüter auch wieder beruhigen.