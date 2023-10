Ironman Hawaii: Haug wird WM-Zweite, Philipp auf Platz drei

Kailua-Kona Lucy Charles-Barclay hat mit ihrem ersten Titeltriumph bei der Ironman-Weltmeisterschaft einen deutschen Doppelerfolg verhindert.

Die 30 Jahre alte viermalige WM-Zweite aus Großbritannien verwies am Samstag (Ortszeit) in Streckenrekordzeit von inoffiziellen 8:24:31 Stunden nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen Ex-Weltmeisterin Anne Haug und die zweimalige Europameisterin Laura Philipp auf die Plätze zwei und drei. Damit schafften es zum ersten Mal in der Hawaii-Geschichte zwei deutsche Profi-Triathletinnen aufs Podest.

Nach ihrem Sieg vor vier Jahren und drei dritten Plätzen machte Haug mit dem Vizerang ihre WM-Medaillensammlung komplett. Für Philipp, die 2019 und im vergangenen Jahr in Hawaii Vierte geworden war, ist es der erste WM-Podestplatz.

Zum ersten Mal traten in diesem Jahr in Hawaii nur die Frauen an. Neben über 50 Profi-Triathletinnen waren auch über 2000 Amateursportlerinnen am Start. Die WM der Männer hatte vor gut einem Monat in Nizza stattgefunden. Im kommenden Jahr wird getauscht.