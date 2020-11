Irres Torfestival: Eckardtshausen bezwingt Falken 8:5

Am letzten Spieltag vor dem Teil-Lockdown rannten und ballerten die Kreisliga-Fußballer vom SV Eckardtshausen und der SG Falken als gäbe es es kein Morgen mehr. Das Spitzenspiel der Staffel 3 entwickelte sich zu einem wilden Schlagabtausch, bei dem 13 Tore fielen und Falken mit der 5:8-Pleite die Tabellenführung verspielte.

Mit großen Personalsorgen reiste die SG Falken an. Kevin Brummer, Tim Stein, Max Hagedorn, Julian Nennstiel, Tobias Wiegand sowie Kapitän Timo Merten standen nicht zur Verfügung. Dennoch sah es anfangs vielversprechend aus. Maurice Kühne traf zur Führung (13.) und auch der umstrittene Ausgleich aus stark abseitsverdächtiger Position (18./Marc-Kevin Kaßner) schockte den Gast nicht. Johnny Dietzel per Freistoß (22.) und Pascal Luhn mit seinem bereits zehnten Saisontor (30.) hielte Falken aus Kurs. Doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit drehten die Hausherren auf und das Spiel mit vier Toren zum 5:3.

5:5 nach 65 Minuten

Nach der Pause ging die Achterbahnfahrt weiter, denn nach zwei Kühne-Toren war beim 5:5 (61., 65.) wieder alles offen. Danach hatten die Gastgeber mehr zuzusetzen. Sebastian Börner (70.), Marc-Kevin Kaßner, der am langen Pfosten einköpfte (75.), und Tobias Kunze mit einem weiteren Kopfballtor (90.) besiegelten Falkens zweite Saisonniederlage.

Nutznießer war der SV Emsetal, der nach dem 4:3-Arbeitssieg in Hötzelsroda für die kommenden Wochen die Tabellenspitze ziert. Matchwinner war der dreifache Torschütze Pascal Schönherr (18./74./84.). Neuling Hötzelsroda hatte dem Favoriten vor über 100 Zuschauern alles abverlangt und steckte auch eine Gelb-Rote Karte gegen Max Lindner (54.) weg. Trotz Unterzahl ließ Sascha Dietzel die Gastgeber mit dem 3:2 (58.) auf eine Überraschung hoffen, doch am Ende setzte sich die individuelle Qualität der Gäste durch. Auch Behringen tat sich bei Schlusslicht Lauterbach schwer. Erst in der 83. Minute erlöste Merian Sustera die Gäste mit dem 2:1-Siegtreffer.