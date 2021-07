Ivorischer Nationalspieler und offensivstarker US-Guard verstärken die Basketball-Löwen

Erfurt. Das Erfurter Pro-B-Team freut sich über zwei hochkarätige Neuzugänge, mit denen es in der neuen Saison einen gehörigen Schritt nach vorn machen will.

Mit zwei hochkarätigen Transfers haben die Basketball-Löwen Erfurt ein Angriffssignal in Richtung der Konkurrenz in der Pro B Süd gesendet. Die Erfurter gaben die Verpflichtungen des offensivstarken US-amerikanischen Point Guards Tyseem Lyles (28) und Forward Guy Landry Edi (32), Nationalspieler der Elfenbeinküste, der bei der WM 2019 sogar Kapitän des Nationalteams war.

Lyles konnte bereits in den letzten drei Jahren in Deutschland Erfahrung sammeln. Dabei agierte er in seinen ersten beiden Spielzeiten als Schlüsselspieler für den ETV Hamburg in der Regionalliga und feierte mit der Mannschaft im Sommer 2020 den Aufstieg in die Pro B. In beiden Jahren überzeugte er als Scorer (mit durchschnittlich 24,3 bzw. 25,8 Punkten) und mit guten Trefferquoten. In der vergangenen Saison spielte Lyles als Backup-Guard in der Pro A für die PS Karlsruhe Lions pro Partie etwa 14 Minuten und erzielte dabei 6,2 Punkte. Löwen-Sportdirektor Florian Gut meinte: „Mit Tyseem Lyles haben wir einen sehr guten Guard gefunden, der sowohl selbst sehr korbgefährlich ist, jedoch auch im Spielaufbau sicher agiert und seine Mitspieler gut in Szene setzen kann.“

Edi studierte und spielte an der renommierten Gonzaga University

Mit Guy Landry Edi holen sich die Löwen viel internationale Erfahrung. Der athletische Forward verfügt über die französische und ivorische Staatsbürgerschaft. Er ist in der Nähe von Paris aufgewachsen und startete dort seine Spielerlaufbahn, bevor er an der in Sachen Basketball höchst renommierten Gonzaga University in den USA studierte und spielte. Anschließend sammelte er reichlich Erfahrung bei Klubs in der ersten und zweiten französischen Liga sowie in Finnland und in Island. Nachdem er 2010 erstmals für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste nominiert wurde, avancierte er in den letzten Jahren zu einem wichtigen Leistungsträger und führte das Team bei der WM 2019 als Kapitän an. „Guy Landry Edi wird unsere gesamte Mannschaft besser machen. Sein hohes spielerisches Können und seine positive Art wird sehr wertvoll für uns sein. Ich bin sicher, dass er gemeinsam mit Spielmacher Jan Heber unser Team erfolgreich anführen wird“, sagte Gut.