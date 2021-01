Jenas Basketballer Julius Wolf: „Ich bin nicht verhandelbar“

Die erste Frage verwundert. „Würdest Du Robert Lewandowski verkaufen? Und falls ja, für wie viel?“, fragt Pressesprecher Tom Prager in Anspielung auf der Manager-Spiel, das sie laufen haben. Und Julius Wolf brabbelt unter der Maske: „Auf keinen Fall. Meine Spieler sind nicht verhandelbar.“ Da drängt sich doch die Frage auf: „Ist Julius Wolf verhandelbar?“

Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin nicht verhandelbar. Ich fühle mich in Jena wohl, will mit Science City noch einiges erreichen.“ Der 27-Jährige geht mit den Jenaer Basketballern in seine achte Saison und es ist kein Ende in Sicht. Weil Dennis Nawrocki noch immer handverletzt ist, geht der Power Forward als Kapitän aufs Parkett – auch am Samstag im Heimspiel gegen Schwenningen.

Die 79:87-Niederlage gegen Kirchheim vom vergangenen Sonntag habe er abgehakt, auch er hatte nicht seinen besten Tag, fand nicht in seinen Rhythmus. Gegen Hagen erzielte er 28 Punkte, gegen Kirchheim waren es ganze zwei. Wie Kirchheim, inzwischen Tabellendritter, habe auch Schwenningen nichts zu verlieren, „wird sicher unbeschwert aufspielen“.

Die Niederlage gegen Kirchheim spielte auch zu Hause in Göttingen eine Rolle. Vater Horst und Mutter Inken spielten in der Bundesliga, waren Nationalspieler.

„Zuspruch tut gut“, sagt Julius Wolf. Und auch mit seinem Bruder Enosch, der beim ProA-Rivalen Tübingen als Center spielt, stehe er fast täglich in Kontakt. Im Bruderduell hat der Jenaer noch kein Spiel gegen seinen Bruder verloren, nicht als er in Kirchheim war, auch nicht gegen Tübingen.

Aus der Corona-Krise gelernt, dankbar und demütig zu sein

Ende des Monats kommt es zum Re-Match gegen Tübingen, zum erneuten Bruderduell. Die hypothetische Frage, ob die Jenaer die Partie gegen Kirchheim mit dem Publikum im Rücken gewonnen hätten, beantwortet er klar mit Ja. „Die Zuschauer fehlen, der Kick von außen hilft uns, wenn es mal nicht so rollt.“ Geht aber nicht in Corona-Zeiten. Doch der 2,02 Meter große Basketballer jammert nicht. Er habe es schon geahnt, als er sein Hobby zum Beruf machte, „dass wir privilegiert sind, weil es uns möglich ist, zu spielen – auch auswärts“. Das habe ihn die Corona-Krise gelehrt, dankbar zu sein, auch demütig, zu schätzen, was man hat und noch mehr auf den eigenen Körper zu achten. „Ich bin noch bewusster, achte sehr auf mich.“

Als nach der Niederlage gegen Schwenningen die vergangene Saison abgebrochen wurde, nahm er sich für zwölf Wochen einen Personalcoach und investierte Geld, Zeit und Schweiß in seine Fitness, dank OP und der gezielten Arbeit am Mann, kann er endlich einmal ohne Zwicken und Zwacken aufs Parkett gehen. „Das ist gut für den Kopf, wenn du weißt, alles hält, du kannst reinhauen, auch wieder ordentlich Kraft machen.“ Wie die Saison weiter geht, sei noch offen.

Die reguläre Spielzeit wird wohl zu Ende gebracht, die ersten zwei steigen auf, es könnte aber auch eine Play-off-Runde oder Gruppenspiele geben. Wie es auch läuft, der Kapitän will treffen, siegen – das sei nicht verhandelbar.

Jena – Schwenningen, Samstag, 18 Uhr, sportdeutschland.tv