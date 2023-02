Jenas Burim Halili: „Hier musst du erst einmal gewinnen“

Greifswald. Jenas Burim Halili nach dem Erfolg in Greifswald im Gespräch.

Die Jenaer Defensive hielt dem Greifswalder Ansturm an der Ostsee stand – auch dank Innenverteidiger Burim Halili. Wir sprachen mit dem 24-Jährigen nach dem 1:0-Erfolg.

Der Dreier war ein hartes Stück Arbeit. Wie zufrieden sind Sie mir der Leistung Ihres FC Carl Zeiss?

Wir sind sehr zufrieden. Wir haben heute über 90 Minuten defensiv sehr gut gekämpft. Hier musst du erst einmal gewinnen. Wir wussten, dass es mit das schwerste Auswärtsspiel wird. Das haben wir sehr gut gemeistert.

Bis auf die Anfangsminuten wirkte die erste Halbzeit sehr souverän.

Wir brauchten ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Danach haben wir uns viele gute Chancen herausgespielt. Wir sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen, hätten sogar noch höher führen können.

In der zweiten Halbzeit kam Greifswald stark aus der Kabine.

Wir wussten, was uns erwartet. Greifswald hat Heimspiel, will sich zeigen. Aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit gut dagegengehalten und uns so den Sieg verdient.

Wie wichtig war es nach dem Erfolg gegen TeBe Berlin nachzulegen?

Die ersten beiden Spiele, als wir verloren und unentschieden gespielt haben, waren einfach ein bisschen unglücklich. Deswegen wollten wir hier unbedingt nachlegen. Wir haben die richtige Reaktion nach dem durchwachsenen Jahresauftakt gezeigt.

Jetzt geht es nächste Woche gegen Vorjahresmeister BFC Dynamo weiter. Was haben Sie sich vorgenommen?

Einfach so weiter machen, an die heutige Leistung anknüpfen.