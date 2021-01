Jens Achermann war von 2015 bis 2019 beim FSV 1928 Gräfinau-Angstedt Torwarttrainer, nebenher auch Viele Jahre Schiedsichter. Am 30. Dezember verstarb er 55-jährig.

Langewiesen. Der langjährige Schiedsrichter, Torwart und Trainer Jens Jens „Acki“ Achermann ist tot. Einen Monat vor seinem 56. Geburtstag verstarb er am 30. Dezember plötzlich und unerwartet. Der aus Langewiesen stammende Vollblutfußballer war von 2014 bis 2019 Torwarttrainer beim Fußball-Kreisoberligisten FSV 1928 Gräfinau-Angstedt und half dort auch immer wieder noch als Ersatz-Torhüter in der ersten und zweiten Mannschaft aus. Zuvor war er Spieler in Unterpörlitz, Langeweisen und Manebach und parallel wie zuletzt auch immer noch als Schiedsrichter auf Kreisebene im Einsatz.

Sein plötzlicher Tod hat die Fußballer im Ilm-Kreis zutiefst erschüttert. So würdigt der KFA:

„Mit Jens Achermann verlieren wir einen Schiedsrichter und Freund, der ehrenamtlich und in vielen Vereinsfunktionen für den Fußball aktiv war. Ob als Torhüter, Trainer oder Schiedsrichter, Jens prägte über viele Jahrzehnte das Geschehen im Fußball. In diesen schweren Stunden gilt unser ganzes Mitgefühl der Familie und den Angehörigen.“

Beim FSV Gräfinau-Angstedt trauert man ebenfalls: „Wir werden unseren Freund und Weggefährten nie vergessen. Er war Vorbild von vielen in unserem Verein.“

Und auch beim SV Ilmtal Manebach, bei dem er bis 2010 im Tor stand, würdigt man den Verstorbenen: „Sowohl als Mitspieler, als auch als Gegenspieler und Schiedsrichter warst du stets ein fairer, sympathischer und ehrlicher Freund. Ruhe in Frieden, Nummer 65. Wir werden dich stets in ehrenden Gedanken halten.“