Jubel in Tanna und bei Thüringen Jena

Tanna. Vergangenes Wochenende wurden die Fußball-Kreispokalsieger bei den C- und B-Junioren ermittelt. Eine schwere Verletzung überschattete das Ganze.

Die C-Junioren der SG Oettersdorf/Tanna sind Kreis-Pokalsieger. In einem ausgeglichenen Finale konnte sich die Spielgemeinschaft um Trainerin Janina Geiler mit den Co-Trainern Andreas Kraske und Sven Köhler mit 3:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung gegen den JFC Saale-Orla durchsetzen. Die SG ging durch Erik Gräfe in der 12. Minute in Führung, der JFC drehte durch Tore von Marlon Biering (23.) und Leopold Dietzel (44.) die Partie. Als Hendrik Sachs in der 52. Minute nach Vorarbeit von Chris Hammerschmidt der Ausgleich gelang, war die Partie wieder offen.

Schließlich hatte die SG in der Verlängerung das glücklichere Ende für sich, als kurz vor dem Schlusspfiff Alfred Weidhase der umjubelte Siegtreffer gelang. Überschattet wurde das Spiel durch die schwere Verletzung von Moritz Degenkolb, dem an dieser Stelle baldige Genesung gewünscht wird. Bei den B-Junioren gewann die Mannschaft des FC Thüringen Jena II in Neustadt gegen den SV Blau-Weiß mit 4:1.