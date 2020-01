Jubiläum der Rennsteig-Borussen: Nordhäuser feiern mit

Etwa 100 Mitglieder des Fußball-Fanclubs Rennsteig-Borussen trafen sich in Zella-Mehlis, um dessen zehnjähriges Bestehen gebührend zu feiern. Von den 170 Mitgliedern des größten ostdeutschen Fanclubs von Borussia Dortmund stammen 14 aus dem Südharz. Acht von ihnen, darunter auch Vorstandsmitglied René Fullmann, hatten sich auf den Weg nach Zella-Mehlis gemacht. Dort wurde das Bundesligaspiel der Dortmunder gegen den FC Augsburg zusammen auf einer großen Leinwand verfolgt. Riesig war der Jubel, als der BVB aus einem 1:3-Rückstand noch einen 5:3-Sieg machte – dank der drei Tore von Neuzugang Erling Haaland.

Stargast der Feier war Teddy de Beer, eine Torwart-Ikone der schwarz-gelben Borussia, der in den 90er-Jahren seine größten Erfolge feierte. Bis 2018 war der Dortmunder Junge noch als Torwart-Trainer des BVB aktiv, ehe er in die Fanclubbetreuung wechselte. Er präsentierte sich als ein Star zum Anfassen, der jedem Autogramm- oder Fotowunsch der Fans bereitwillig nachkam und für jedes Gespräch offen war.

Die Mitglieder konnten an einer Tombola mit 100 Losen teilnehmen, bei der Fanartikel zu gewinnen waren. Der Erlös in Höhe von 619,09 Euro geht an das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen in Zella-Mehlis. Die Zahl 19,09 ist übrigens mit Bedacht gewählt. Wurde der Fußball-Bundesligaklub aus dem Ruhrgebiet doch im Jahr 1909 gegründet. Deshalb zahlen die Mitglieder auch einen Jahresbeitrag von 19,09 Euro. Nach der Tombola rundete ein warmes Büffet den gelungenen Abend ab.

Die Rennsteig-Borussen sind einer der aktivsten Fanclubs der Schwarz-Gelben. Ihre Mitglieder besuchen alle Heimspiele im Westfalenstadion in allen Wettbewerben, führen auch mehrere Busfahrten im Jahr zu den Spielen durch. Eine Besonderheit ist die Organisation von Auswärtsfahrten zu den Champions-League-Spielen in die europäischen Metropolen wie Paris, London, Madrid oder Barcelona. Darüber hinaus nehmen sie an Fußballturnieren der Fanclubs teil und unterstützen karitative Einrichtungen.