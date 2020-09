Vereinschefin Anja Ungelenke fliegt mit ihrem Pferd Quyrin über ein Hindernis im Geschicklichkeitsparcours. Am Ende wird sie Zweite wegen zwei Zeitfehlern.

Jubiläumsturnier der Reiter in Saalfeld

Vor wenigen Tagen feierte der Reit- und Fahrverein sein 30-jähriges Jubiläum mit einem kleinen Vereinsturnier. Aufgrund der Corona-Vorgaben konnte das geplante große Turnier mit Kreisjugendspielen leider nicht ausgerichtet werden.

Trotzdem herrschte auf dem Reitplatz Am Katzensteig mit Hygienekonzept ein reges Treiben. Vieler fleißige Helfern sorgten dafür, dass die insgesamt 36 Vereinsmitglieder mit zwölf Pferden starten konnten.

Beim Longenwettbewerb mit Kostüm gingen 12 Nachwuchsreiter an den Start. Die goldene Ehrenschleife und ein Pokal wurden dem kleinen Vampir Clemens Bauerfeind überreicht. Zwei weitere Pokale für die besten Kostüme gingen an Melanie Süß als Marienkäfer und Angelina Stern mit einem tollen Pferdekostüm. Beim Geschicklichkeitsreiten mit Slalom, Luftballons, Flatterbandstangen und weiteren fünf Aufgaben startete der fortgeschrittene Reiternachwuchs in der ersten Prüfung. Von sieben Startern war Reiterin Franziska Zabel mit ihrem Pferd Quyrin die Schnellste.

In der zweiten Prüfung gingen acht junge Reiter an den Start, die noch nicht so fest im Sattel sitzen. Hier siegte Lena Böhnke mit ihrem Pony „Monty“. Zwischen den Prüfungen konnten mutige Familienangehörige, die sonst nicht reiten, den Parcours mit einem helfenden Pferdeführer auch einmal ausprobieren.

Am Ende des Turniertages waren neun erwachsene Reiter an der Reihe, für die noch zusätzliche Aufgaben im Parcours zu absolvieren waren. Karsta Zeiner auf ihrem Pferd Waynett gelang dies fehlerfrei in Bestzeit. Alle gestarteten Reiter bekamen als Lohn eine Ehrenmedaille, die speziell für das 30jährige Jubiläum des RFV vergeben wurden. Die Platzierten auf den Rängen eins bis drei konnten sich über Jubiläumspokale und gesponsorte Ehrenpreise freuen.

Vereinsvorsitzende Anja Ungelenke hofft nun, dass im nächsten Jahr wieder Turniere mit Zuschauern und anderen Reitvereinen möglich sein werden. Bis dahin heißt es für die Reiter weiter fleißig mit ihren Vierbeinern zu trainieren.