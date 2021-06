Jubilar Appel: Spieler, Trainer, Funktionär – Mann für alles

Erfurt. Wolfgang Appel wird am Dienstag 80 Jahre alt. Er prägt wie kaum ein anderer den Thüringer Faustballsport.

Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Faustballer aus Thüringen wird am Dienstag 80 Jahre alt – der Geschäftsführer des TV 98 Erfurt, Wolfgang Appel.

Mit zwölf Jahren begann Appel bei Einheit-Süd, Faustball zu spielen. Später war er viele Jahre als Oberliga- und Ligaspieler bei Motor-West und Medizin Erfurt aktiv. Ob als Vorsitzender des Bezirksfachausschusses Faustball, Mitglied der DDR-Trainerkommission oder nach der Wende als Landesfach- und Landesspielwart – stets engagierte er sich mit vollem Einsatz für den Erhalt des Faustballsports.

Unvergessen bleiben auch seine Erfolge als Nachwuchstrainer, 1984 gekrönt mit dem DDR-Meistertitel der Altersklasse 16 und ab 1991 mit Silber bei den süddeutschen Meisterschaften und Rang sechs bei den deutschen Meisterschaften mit der weiblichen Jugend. Bei den Deutschen Turnfesten 2002 in Leipzig, 2005 in Berlin sowie 2007 in Niedersachsen wurde Wolfgang Appel die Durchführung der Turnspiele für Faust- und Prellball übertragen.

Als Gründungsmitglied und Geschäftsführer des Turnvereins 98 Erfurt engagierte sich Appel besonders für die Nachwuchsgewinnung in den Erfurter Schulen sowie den Aufbau und die Erhaltung der einzigen städtischen Faustballanlage am Flughafen Erfurt. Zum Jubiläum 120 Jahre Faustball in Erfurt und 20 Jahre TV 98 Erfurt verfasste er eine Chronik über die Geschichte des Erfurter Faustballs und veröffentlichte in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Trainings-Methodiken.

Für sein Lebenswerk und seine Arbeit für den Faustball gebühren ihm Dank und Anerkennung, denn diese war immer ehrenamtlich. Die Erfurter Faustball-Familie gratuliert herzlich zum 80. Geburtstag und hofft, dass Wolfgang Appel ihr noch lange erhalten bleibt.