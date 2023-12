Jugend-National-Schwimmerin Emma Luise Breuer: „Meine letzte Bahn wird oft die Beste“

Dingelstädt Zum deutschen Jugend-Nationalteam gehört sie bereits. Die Dingelstädter Nachwuchsschwimmerin Emma Luise Breuer träumt von Olympia.

National hat sich die Dingelstädter Nachwuchsschwimmerin Emma Luise Breuer durch Deutsche Meistertitel bereits einen Namen gemacht. Nun hat die 14-Jährige, die von Daniel Meitzner vom 1. Eichsfelder Sportclub trainiert wurde, auch international eine Duftmarke gesetzt. Im Interview der Woche spricht Breuer, die die 9. Klasse des Leipziger Sportgymnasiums besucht, unter anderem über ihre Berufung in die Jugendnationalmannschaft und ihre jüngsten Erfolge in Slowenien, ihren Trainingsalltag, Vorbilder und Träume und wie sie Weihnachten verbringen wird.

Wie lief Dein letzter Wettkampf in Slowenien?

Es war schon sehr speziell für mich. Der Jugendbundestrainer hat die besten Schwimmerinnen und Schwimmer aus Deutschland nominiert, wir sind also als Nationalmannschaft dorthin gereist. Für mich war es außerdem der erste internationale Wettkampf in dieser Konstellation.

War die Aufregung daher auch besonders groß?

Ich bin eine Person, die sich vorher immer viele Gedanken macht und aufgeregt ist. Der Wettkampf in Slowenien war etwas ganz Neues für mich. Ich musste erst einmal mit der Aufregung klarkommen, zumal ich auch die Gegner nicht kannte. Ich kannte vorher nur meine Zeiten im Vergleich zu den anderen. Über 100 Meter Brust bin ich mit der zweitbesten Zeit ins Rennen gegangen und bin dann auch Zweite geworden. Über 200 Meter Brust war ich mit der viertschnellsten Zeit gemeldet, deshalb hatte ich nicht unbedingt mit Platz eins gerechnet. Mit Team Deutschland sind wir außerdem hinter Ungarn auf Rang zwei gelandet. Und mit der Lagenstaffel sind wir Dritte geworden.

Ganz zufrieden warst Du aber nicht…

Über 200 Meter Brust wollte ich 2:34 Minuten schwimmen, es sind dann aber 2:35,09 Minuten geworden. Das hat mich schon ein bisschen geärgert (lacht).

Wie liefen die Zeremonien im Anschluss ab?

Bei den Siegerehrungen sind die Nationalhymnen gespielt worden. Meine Eltern haben das von zu Hause aus im Internet per Livestream verfolgt. Ich habe bei der deutschen Nationalhymne mitgesungen und mir dabei auch die Hand aufs Herz gelegt.

2024 findet Olympia in Paris statt. Sind die Olympischen Spiele irgendwann ein Ziel für Dich?

Auf jeden Fall. Von Olympia habe ich schon immer geträumt. Und das tue ich noch immer. Schon in der zweiten Klasse, als ich mit dem Schwimmen begonnen habe, wollte ich immer diejenigen besiegen, die vor mir waren. Und das hat auch fast immer geklappt. Zuerst im Verein, dann thüringenweit und ab und zu inzwischen sogar auch deutschlandweit. Ich bin froh, dass mich die Dingelstädter Firma „Krieger&Schramm“ dabei unterstützt.

Du besuchst das Sportgymnasium in Leipzig. Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?

Um 6 Uhr gibt es Frühstück, dann steht von 6.45 bis 10.30 Uhr die erste Trainingseinheit an. Dann habe ich bis 15.10 Uhr Schule. Danach folgt von 15.30 bis 18 oder 19 Uhr das zweite Training des Tages. Neben den Kilometern im Wasser müssen wir auch Athletik- und Krafttraining am Fitness-Studio absolvieren. Mittwochs haben wir am Nachmittag eigentlich frei, aber dann steht meistens Physiotherapie an. Die ist für Mitglieder des Bundeskaders kostenlos. Wir haben auch eine Ernährungsberaterin, die uns individuelle Pläne anfertigt. Da wird genau ausgerechnet, welchen Kalorienverbrauch und -bedarf wir haben.

Emma Luise Breuer ist im Brusstil besonders schnell unterwegs. Foto: Mirko Seifert

Hast Du manchmal auch keine Lust auf Schwimmen?

Diese Tage gibt es. Besonders im Winter, wenn es noch dunkel ist, wenn du ins Wasser gehst, und dann nach der Schule auch wieder dunkel, wenn du das zweite Training hinter dir hast. Manchmal sind die Trainingsstätten auch etwas weiter entfernt. Dann müssen wir erst mit dem Fahrrad oder Bus dorthin fahren.

Hast Du gleich gemerkt, dass Schwimmen genau dein Ding ist?

Ich habe schon sehr früh Schwimmen gelernt, habe bereits mit vier Jahren mein Seepferdchen bei Steffen Fuhlrott gemacht. Vor Wasser hatte ich noch nie Angst. In Dingelstädt hatten wir früher ein kleines Bad in unserer Straße. Ich glaube, meine Mutter war an den Samstagen immer ganz froh, wenn ich dort war, damit sie in Ruhe ihre Sachen erledigen konnte (lacht). Ich habe damals sogar schon versucht, einer Freundin das Schwimmen beizubringen.

Bist Du in anderen Sportarten ähnlich talentiert?

Nein. Ballsportarten und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde (lacht). Schwimmen und das Training hatten für mich immer Priorität, ich wollte nie etwas verpassen. Einmal habe ich meinen Vater aus Angst, dass ich zu spät zu einer Einheit kommen könnte, sogar so angetrieben, dass er beim Parken ein anderes Auto touchiert hat. Und als ich damals zu einem Kindergeburtstag eingeladen war, habe ich zu meinen Eltern gesagt, sie können mich auch später dahin bringen – erst möchte ich zum Training

Wie wichtig ist es auf deinem Niveau, sich im Becken quälen zu können?

Sehr wichtig. Meine letzte Bahn wird oft die Beste. Wenn ich weiß, dass es jetzt nur noch 20 Meter sind, dann versuche ich die Frequenz noch mal zu erhöhen und mich durchzuboxen. Man muss aber auch aufpassen, dass man vor lauter Anstrengung nicht zu hektisch wird und die Technik trotzdem noch stimmt. .

Hast Du Vorbilder?

Ja, zum Beispiel Lukas Matzerath von der SG Frankfurt (EM-Bronzemedaillengewinner über 50 Meter Brust 2022, Anm. d. Red.). Gegen ihn bin ich bei den Deutschen Meisterschaften in der Mixed-Staffel auch selber schon geschwommen. Allerdings habe ich von ihm eine riesige Welle abbekommen und ihn deshalb gar nicht gesehen (lacht). Außerdem noch Anna Elendt (SG Frankfurt, WM-Silber über 50 Meter Brust 2022, Anm. d. Red.).

Was war die längste Strecke, die Du je geschwommen bist?

Das waren knapp 36 Kilometer beim Heiligenstädter 24-Stunden-Schwimmen. Natürlich mit Pausen. In einer Trainingseinheit kommen wir auf circa sechs Kilometer.

Hast Du noch Kontakt zu den alten Freunden aus Dingelstädt?

Ja, wenn ich bei Instagram Storys poste, dann kommen Antworten und Gratulationen. Allerdings ist es manchmal schwierig, wenn die Freunde ausgehen und feiern wollen. Denn das ist nicht so meine Welt.

Wie wirst Du Weihnachten verbringen?

Zu Hause in Dingelstädt mit meiner Familie. Da wird es auch ein paar Plätzchen geben. Da zähle ich keine Kalorien. Aber das mache ich eigentlich sowieso nicht.