Julian Günther-Schmidt: „Keiner wird den Kopf in den Sand stecken“

Woran lag es, dass die Niederlage gegen Ingolstadt so hoch ausfiel?

Wir haben uns extrem naiv angestellt. Man hat aber auch den Unterschied gemerkt, dass eine Mannschaft wie Ingolstadt um den Aufstieg spielt und wir gegen den Abstieg kämpfen. Die Gegentore waren trotzdem zu einfach gefallen. Fünf zu bekommen, das tut natürlich weh. Es wird jetzt ein paar Tage dauern, bis das verdaut ist.

Es war die Feuertaufe für Flemming Niemann, der für den verletzten Jo Coppens übernehmen und sein erstes komplettes Drittligaspiel im Tor bestreiten musste. Wie bitter ist für ihn dieser Einstand?

Ich denke, keiner wird Flemming einen Vorwurf machen. Er hat auch ein, zwei Bälle gut gefischt. Es bringt nichts, da jetzt auf den Tormann draufzuhauen. Ich hoffe, er macht sich selbst nicht zu sehr einen Kopf.

FC Carl Zeiss Jena verliert gegen Ingolstadt Der FC Carl Zeiss Jena hat sein letztes Drittligaspiel in diesem Jahr beim FC Ingolstadt mit 1:5 verloren. Foto: Frank Steinhorst

Der Abstand zum Nichtabstiegsplatz hätte von neun auf sechs Punkte verkürzt werden können. Es kommen noch 18 Spiele, inwiefern bleibt der Optimismus auf den Klassenerhalt erhalten?

Keiner wird jetzt seinen Kopf in den Sand stecken und sich aufgeben. Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die in allen Bereichen – egal ob beim Etat oder in Tabelle – einen ganz anderen Anspruch hat als wir. Das ist also nicht das Kaliber, das wir unbedingt schlagen müssen. Jetzt konzentrieren wir uns auf Preußen Münster. Das Spiel müssen wir gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft liefern wird.

