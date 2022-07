Julian Puffe will Durststrecke ausgerechnet in Schleiz überwinden

Schleiz. Beim Heimrennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft geht es am Freitagmorgen mit den ersten Trainingsläufen los.

Mit der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) steht am Wochenende der Saisonhöhepunkt auf dem Schleizer Dreieck an.

Im Fokus der Motorsportfans dürften dabei die Klassen Superbike, Supersport, Supersport 300 und Sidecar sein. Außerdem wollen die Cup-Klassen Yamaha R3 bLU cRU, Pro Superstock sowie der Twin Cup für spannende Rennen sorgen.

Als großer Favorit bei den Superbikern gilt Markus Reiterberger. Der BMW-Pilot konnte bislang fünf von insgesamt sechs Saisonläufen als Sieger beenden und führt in der Gesamtwertung mit 67 Zählern vor seinem ärgsten Verfolger Florian Alt. Auf eine durchwachsene Saison blickt der Schleizer Lokalmatador Julian Puffe.

Puffe strebt Podestplatz an

Mit zwei dritten Plätzen auf dem Lausitzring gelang ein sehr guter Start in die Saison. An diese Ergebnisse konnte er danach nicht mehr anknüpfen. Trotzdem liegt er derzeit auf Platz fünf im Ranking. „Ich möchte auf meiner Heimstrecke alles daransetzen, um die Durststrecke zu überwinden und erneut einen Podestplatz zu erreichen“, so Julian Puffe.

Auch in der Supersport-Kategorie gibt es mit Max Enderlein einen klaren Favoriten. Der Hohenstein-Ernsthaler führt vor den beiden Österreichern Andreas Kofler und Thomas Gradinger mit über 80 Punkten. In dieser Klasse sind mit Christoph Beinlich, Jan-Ole Jähnig, Micky Winkler und Philipp Stich gleich vier Piloten aus der Region am Start. Bestplatzierter ist der Pößnecker Beinlich auf Platz fünf.

Ganz knapp in der Gesamtwertung geht es in der Nachwuchsklasse Superport 300 zu. Hier hat der Österreicher Leo Rammerstorfer als Führender lediglich vier Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Deutschen Marvin Siebdrath. In dieser Klasse gab es in den vorangegangen Rennen stets ganz knappe Entscheidungen um den Sieg, was auch in Schleiz zu erwarten ist. Besonderes Augenmerk der Zuschauer könnte hier auf dem Pößnecker Troy Beinlich liegen, der sich auf Rang sieben in der Gesamtwertung bisher achtbar schlägt.

Trainingsbeginn ist am Freitag um 8.45 Uhr sowie am Samstag um 8.30 Uhr. Die ersten Rennen wird es am Samstag ab 14.45 Uhr geben. Der Sonntag wird mit dem Warm Up um 8 Uhr eröffnet. Tickets gibt es an der Tageskasse. Am Freitag ist der Eintritt frei.

Mehr Infos zu der Veranstaltung: www.schleizer-dreieck.deEin Livestream wird unter www.idm.de angeboten.