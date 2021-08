Junge Dachse des Erfurter SSC spielen wie alte Hasen

Blutjunge Truppe war nicht zu schlagen: Die Wasserballer des Erfurter SSC mit Alex Rajewski (Jahrgang 2002), Marius Dargel (Jg. 2003), Leopold Heinrich (Jg. 2005), Florian Matzke (Jg. 2000), Bastian Böx (Jg. 2006), Vincent Heger (Jg. 2005), Lorenz Hauser (Jg. 2004, von links) gewannen das Turnier in Greußen.

Greußen/Erfurt. Die Wasserball-Talente des Erfurter SSC zeigen beim Flutlichtturnier in Greußen, dass sie im Männerbereich auftrumpfen können. Erfurts U14 wird Vierter bei eigenem Turnier.

Bei der 46 . Auflage des Flutlichtturnieres in Greußen war der Erfurter SSC erneut nicht zu stoppen. Obwohl mit einem blutjungen Team angetreten – der Älteste war Mannschaftskapitän Florian Matzke (Jahrgang 2000) –, gewannen die Erfurter am Freitagabend zum sechsten Mal in Folge das Traditionsturnier. Alle sieben Erfurter Akteure zeigten einen guten Trainingszustand und schwammen den Kontrahenten zumeist davon.

Nach dem 5:1 zum Auftakt gegen den SV Gotha folgte ein 6:1 gegen den Gastgeber MTV Greußen. Das letzte Spiel sollte dann die Entscheidung bringen: Gegen den SV Sömmerda gab es ein schnelles 2:0, doch kurz vor der Pause musste der Ausgleich hingenommen werden. Nach dem Seitenwechsel klappte dann das Konterspiel und das 5:2 war die Vorentscheidung zu Gunsten des ESSC. Sömmerda steckte zwar nicht auf und konnte noch zweimal erfolgreich abschließen, doch wie „alte Hasen“ brachten die „jungen Dachse“ des ESSC den Pokalsieg mit per 5:4-Erfolg nach Hause.

Bester Torschütze wurde Lorenz Hauser, der es wie Greußens Lokalmatador Pierre Palige auf vier Turniertreffer brachte.

Bei herrlichem Wetter erinnerte der „Macher“ Horst Laue daran, dass er 1971 – also vor 50 Jahren – das Turnier erstmals organisiert hatte. Alle brachten ihre große Freude zum Ausdruck, dass das Flutlichtturnier nach der pandemiebedingten Unterbrechung in diesem Jahr endlich wieder stattgefunden hat.

Erfurts Youngsters mit starker Abwehr, aber vielen vergebenen Chancen

Die noch jüngeren Erfurter Wasserballer der U14 waren indes kürzlich Gastgeber für ein überregionales Teilnehmerfeld in der Roland-Matthes-Schwimmhalle. Mit acht Mannschaften aus fünf Bundesländern konnten im Modus Jeder gegen Jeden 28 Spiele ausgetragen werden. Betreut vom Trainerteam Leslie Schlag und Sven Fischer nahm der ESSC mit zwei Mannschaften am Turnier teil.

Im Turnierverlauf zeigten sich viele interessante und häufig knappe Spiele mit teils überraschenden Ergebnissen. Insgesamt wurden 241 Tore erzielt. Der ESSC I stellte mit nur acht Gegentoren die beste Defensive. Dennoch musste er sich wegen gerade gegen Plauen vieler vergebener Chancen in einem engen Vierkampf um den Turniersieg hinter den Teams vom LSV Brandenburg, SSV Esslingen und SVV Plauen mit Rang vier begnügen. Der ESSC II wurde Siebter.