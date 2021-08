Juve-Trainer Allegri: Ronaldo bleibt

Turin. Der portugiesische Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo will nach Aussagen seines Trainers weiter für Juventus Turin spielen.

"Cristiano hat mir gesagt, dass er bleibt", sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri auf einer Pressekonferenz in Turin. Die Turiner treten am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) auswärts gegen Udinese Calcio im ersten Saisonspiel der italienischen Liga Serie A an. Ronaldo habe immer gut trainiert. Er habe nie den Willen geäußert, zu gehen, erklärte der 54 Jahre alte Juve-Coach weiter.

In den vergangenen Wochen gab es in italienscihen Medien unentwegt Wechselgerüchte über den 36-Jährigen. Sein Vertrag bei Juve läuft noch bis ins kommende Jahr. Das derzeit noch offene Transferfenster schließt Ende August. Über Ronaldo wurde bereits spekuliert, er gehe wieder zurück zu Real Madrid oder Manchester United. Auch Paris Saint-Germain kursierte als mögliche neue Station. In einem Beitrag in den sozialen Medien mahnte Ronaldo unlängst, nicht mit seinem Namen zu spielen.

