Kader für die Ruder-WM fix: „Schritt nach vorn machen“

Führt Deutschlands Ruderer bei der WM in Serbien an: Oliver Zeidler.

Hannover Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat sein Aufgebot für die WM in Belgrad benannt. Mit Ausnahme des Frauen-Achters geht die DRV-Flotte bei den Titelkämpfen vom 3. bis 10. September in allen olympischen Bootsklassen (14) an den Start.

Den Wettkämpfen kommt eine große Bedeutung zu, weil in der serbischen Hauptstadt ein Großteil der Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 vergeben wird.

Bei der Entscheidung der Nominierungskommission gab es keine Überraschungen. Angeführt wird das Aufgebot von Einer-Fahrer Oliver Zeidler. Der 26 Jahre alte Titelverteidiger aus München gilt nach seinen drei Weltcup-Siegen als einziger echter deutscher Medaillenaspirant. Für die weiteren Boote geht es in erster Linie darum, die nötigen Platzierungen für das direkte Olympia-Ticket zu erreichen. Ansonsten droht im Frühjahr 2024 die Nachqualifikation über Kontinentalausscheidungen.

„Wir werden mit der Mannschaft antreten, die in dieser Saison weitgehend so gefahren ist. Diese Kontinuität verschafft uns sehr gute Bedingungen. Ich bin zuversichtlich, was unser Abschneiden angeht“, sagte DRV-Sportdirektor Mario Woldt ungeachtet der durchwachsenen Weltcup-Ergebnisse.

„Unsere Defizite wurden uns beim Weltcup in Luzern vor Augen geführt. Wir müssen in den verbleibenden Wochen bis zur WM sehr konzentriert arbeiten und noch einmal einen Schritt nach vorn machen“, forderte Cheftrainerin Brigitte Bielig in Bezug auf die jüngste Regatta auf dem Rotsee, wo nur fünf DRV-Boote das Finale erreicht hatten.