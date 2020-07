Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kammlott trifft im ersten Testspiel für Bad Frankenhausen gleich doppelt

Mit einem guten Auftritt, aber ebenso mit Luft nach oben haben die Frankenhäuser Fußballer ihr erstes Testspiel mit 3:1 (1:0) gegen Kreisoberligist Großwechsungen gewonnen. Zugang Carsten Kammlott traf dabei gleich doppelt.

Die Hausherren, die zwei Ligen höher spielen, hatten die Partie unter Kontrolle. Dominic Rother bediente Robert Ränke, dessen Hereingabe landete am zweiten Pfosten, wo Kevin Weber zum Abschluss kam. Großwechsungens Schlussmann Frank Meschkutat hielt aber stark. Nach einer Viertelstunde dann der erste Treffer: Im Gewusel im Strafraum landete der Ball bei Kammlott, der aus spitzem Winkel sehenswert einnetzte. Horn, Weber, Kammlott und Heider vergaben bis zur Pause weitere Chancen.

Auch Zugang Cepa trifft

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Bad Frankenhausen, doch Großwechsungen versteckte sich nicht, spielte mit und kam selbst auch zu Abschlüssen. Frankenhausens Trainer Silvio Beer probierte sehr viel und wechselte oft – alle Spieler kamen zum Einsatz. Das 2:0 bereitete Barwicki vor. Dessen Flanke landete bei Zugang Florian Cepa, der mit dem Kopf vollendete. Beim 3:0 zeigte Kammlott seine Klasse und war nicht aufzuhalten (82.). Fünf Minuten vor Schluss kamen die Gäste durch Nico Kramer noch zum Anschlusstreffer.

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht – endlich wieder auf dem Platz zu stehen, mit der Mannschaft zu spielen“, sagte Kammlott nach seinem ersten Auftritt, „Aber nach so langer Zeit war es auch sehr anstrengend. Unterm Strich ein guter erster Test, um in Tritt zu kommen aber an der Chancenverwertung müssen wir arbeiten."