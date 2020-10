Kantersiege und schnelle Revanche

Eigentlich wollten die Fußballer der SG Bischofroda Wiedergutmachung für die gegen Unterbreizbach bezogene 2:10-Schlappe betreiben. Doch eher das Gegenteil passierte, denn eine Woche nach der höchsten Heimniederlage der Nachwende-Vereinsgeschichte präsentierte sich die Defensive des Kreisoberligisten auch im Kreispokal desolat. Das 1:7 (1:3) bei Kreisligist FSV Wacker Gotha II glich einem Offenbarungseid und war die dickste Überraschung der 3. Runde.

Werner Hagedorn, Vereinschef des FSV Lautertal, konnte das Trauerspiel nicht bis zum bitteren Ende ertragen und verließ vorzeitig den Klaus-Törpe-Park. Gothas siebtes Tor, als der spielfreudige Franz Fiedler in der Schlussminute seinen Viererpack schnürte, sah Hagedorn nicht mehr. „Ich hatte genug gesehen. Wir haben das Spiel gemacht und wurden reihenweise ausgekontert. Gegen die jungen Kerle waren wir hinten viel zu langsam. Da müssen wir uns unbedingt was einfallen lassen“, analysierte Hagedorn.

Die mangelhafte Spritzigkeit führte zu zwei Elfmetern. Den ersten, getreten von Benjamin Pufe, konnte Torwart-Routinier Danny Güth noch glänzend parieren, doch wenig später schlug es nach einem Flügellauf von Johannes Krumney ein. Der mitgelaufene Georgian-Armando Simin drückte die Eingabe aus Nahdistanz über die Linie (18). Dann ging das „Elfmeterschießen“ auf der Gegenseite weiter, als Schiri Onno Eckert wegen Stoßens auf den Punkt zeigte. Dennis Voigt ließ sich die Chance nicht entgehen, doch kurz vor der Pause legte Fiedler ebenfalls per Elfer wieder vor. In Hälfte zwei versuchte Bischofroda Druck aufzubauen, doch nach Ballverlusten sahen die Verteidiger oft nur die Hacken der quirligen Simin und Fiedler.

Als kurz nach dem 4:1, das dem gerade eingewechselten David Gottwald gelang, Benjamin Al Rot sah (75.), war das Pokal-Aus für die Bischofrodaer besiegelt. Dass es dann noch dreimal im Kasten klingelte, zeugt nicht von guter Moral im Team. Auch darüber wird unter der Woche zu reden sein.

Drei Gleichen bekommt späten Ko

Im reinen Kreisoberliga-Duell gelang derweil der SG Ruhla durch ein 2:0 bei der SG Drei Gleichen die perfekte Revanche für das vor rund einem Monat erlittene 0:1 in der Liga. Damals blieben die Gäste deutlich unter ihren Möglichkeiten, diesmal lief es auf dem großen und etwas holprigen Platz in Wandersleben besser.

Nach nur drei Minuten gelang die Führung. Ruhla presste gut auf die Defensive der Hausherren, die den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam. Letztlich war es Younes El Antaki, der den Ballgewinn in Zählbares ummünzte. Nach dem frühen Schock fanden die Gastgeber etwas besser ins Spiel, wobei über weite Strecken Mittelfeldgeplänkel die Szenerie bestimmte. Umstritten blieb der kurz vor der Pause ausgesprochene Platzverweis gegen Michael Schüller. Dieser setzte zur Grätsche an, traf dabei aber den Gegenspieler, der sich den Ball vorgelegt hatte. Schiedsrichter Martin Falk zog die Rote Karte, Gelb wäre aber auch vertretbar gewesen.

Trotz Unterzahl mühte sich Mühlberg/Wandersleben im zweiten Durchgang, um den Rückstand wett zu machen. Das Böttner-Team stellte auf Dreierkette um, wollte offensiv gefährlicher werden. Dies bot Ruhla natürlich größere Räume an, die zum Kontern einluden. Einen davon nutzte Mohamad Jalali in der Schlussminute zur Entscheidung.

Gänzlich ohne Probleme erledigte die SG Siebleben ihre Aufgabe in Großburschla. Bei der SG Grün-Weiß siegte die Burckhardt-Elf mit 7:0, Alexander König wurde mit drei Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft. Kreisligist Emleben kassierte ersatzgeschwächt unterdessen in Gerstungen eine derbe 1:10-Pleite. Auf noch blamablere Art und Weise verabschiedete sich die Kreisoberligaelf des SV Normania Treffurt aus dem Wettbewerb. Die Werrastädter traten in Wenigenlupnitz nicht an. Aufgrund personeller Engpässe hatte sich der Verein entschieden, nur das zeitgleich angesetzte Spiel der Zweiten auszutragen. Die kam durch ein 2:0 über die SG Tiefenort II weiter. Mit Barchfeld II steht eine weitere Mannschaft aus der untersten Spielklasse im Achtelfinale. Abgeschlossen wird die dritte Runde erst im November. Dann soll auch das am Sonntag ausgefallene Spiel des FSV Behringen II gegen Emsetal nachgeholt werden.